Natura, pintura i un patrimoni que cal preservar

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

El 29 d’octubre de 1927 el rei Alfons XIII, acompanyat de la seva esposa, Victoria Eugenia de Battenberg, i les seves filles, va inaugurar el monòlit que els germans Puig i Valls havien fet construir al Mas dels Arcs, a la finca que tenien a tocar del Pont del Diable.

L’obra, una columna coronada per un àngel, estava dedicada al monarca i a la memòria dels caiguts en la Guerra del Francès. A dia d’avui, aquell monolit encara hi és. Però el mas dels germans Puig i Valls, que amb el temps també seria conegut com el Mas de l’Àngel, està en estat ruïnós, abandonat i vandalitzat.

Amb la voluntat de posar de manifest aquest abandonament, la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), en col·laboració amb la Xarxa de Centres Cívics Municipals de Tarragona, ha posat en marxa una iniciativa que conjuga l’activitat saludable amb l’art i el patrimoni. Es tracta de CaminART, una caminada que es farà el pròxim diumenge, 6 d’octubre, des del Mas d’en Pastor fins al Mas de l’Àngel.

Durant el recorregut, els caminaires aniran trobant un seguit de pintures que un grup d’artistes locals hauran anat dipositant pel camí. Un cop arribats al destí –el Mas de l’Àngel–, podran trobar-se amb tots els artistes i contemplar una petita exposició col·lectiva que inclourà una obra de cadascú.

D’aquesta manera CaminART vol ser una proposta que combini la descoberta –o redescoberta– dels camins de l’Anella Verda amb la divulgació de l’art local i la denúncia de l’abandonament del patrimoni. «El Mas de l’Àngel està completament deteriorat», explica José Martín Carrasco.

El portaveu de la FAVT i president de l’AV Mas d’en Pastor es lamenta que «sembla que a Tarragona tot el patrimoni és al centre de la ciutat, o que s’acaba al Pont del Diable, quan el Mas de l’Àngel no és una construcció feta ahir ni abans-d’ahir, té una antiguitat i cal tenir-la neta i fer-ne manteniment».

El mateix portaveu de la FAVT explica també que la idea de l’entitat és que aquesta no sigui una sortida puntual, sinó una primera prova per organitzar altres caminades en altres punts de la ciutat, com la Rambla de Ponent. I, sempre, acompanyades d’aquesta exposició pictòrica de caràcter efímer, i a l’aire lliure.

El CaminART del pròxim diumenge començarà a les 10:30 h, a la urbanització de Mas d’en Pastor. El recorregut és de poc més de dos quilòmetres i de dificultat baixa, encara que no és apte per a persones amb mobilitat reduïda.

No obstant això, gràcies a la col·laboració del Club d’automobilisme Tarraco 4x4 Offroad, es posaran a disposició uns vehicles 4x4 per traslladar aquelles persones que, per fatiga o amb dificultats de mobilitat, no puguin completar el trajecte o vulguin traslladar-se fins al monòlit del Mas de l’Àngel per contemplar l’exposició final d’obres, que seran comentades pels mateixos artistes.

Els pintors que participen en aquesta iniciativa són Dolors Barberan, Juan Varea, José Luís Aragón, Montse Tejada, Pepe Tirado, Ramón Antón Valentí, Rocío Pérez, Manola Rodeg i M. Cristina Barral. Ells exposaran les seves pintures per tot el recorregut, de manera que els caminants acabaran contemplant un centenar de quadres, que en la seva majoria tindran relació amb la natura i el paisatge.

A més, durant el trajecte també es podrà observar diversitat de flora i fauna típica d’aquesta zona del Mediterrani, així com antics masos abandonats. La sortida CaminART és gratuïta, però cal inscripció prèvia a https://forms.gle/WFoWDFfAwBrc6vtn7.