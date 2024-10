La candidatura Nova Esquerra Nacional es presenta a Tarragona

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La candidatura Nova Esquerra Nacional, que aspira a presidir Esquerra Republicana de Catalunya, es va presentar ahir a la militància tarragonina. Al territori, la vallenca Raquel Sans és la màxima representant de la llista, que compta amb el suport de l’exalcalde de Tarragona, Pau Ricomà. Sans aspira a ser vicepresidenta d’Afers Institucionals i portaveu del partit.

«Després d’un cicle polític esgotat, creiem que s’ha d’iniciar un nou cicle i fer-ho amb nous lideratges», va explicar Sans. La candidatura estarà liderada per Xavier Godàs, exalcalde de Vilassar de Dalt, i és la més propera a la secretària general del partit, Marta Rovira.

«Volem apostar també per repensar l’estratègia del partit. Hem perdut la majoria independentista al Parlament i això ens ha de fer reflexionar», va afegir Sans. Els impulsors de la candidatura defensen la importància de Tarragona en el conjunt de Catalunya i una organització més horitzontal.

«Jo vaig votar que no al pacte amb el PSC. I crec que amb aquesta nova fórmula que Nova Esquerra Nacional proposa, amb debat obert, tots aquells que van votar en contra sentiran que les seves opinions poden ser ateses», va expressar Ricomà.

L’exbatlle va exposar que la candidatura és la que més representa els motius que van portar-lo a militar-se a ERC. «El que convé és parlar molt, escoltar-nos, preguntar. La candidatura fa una revisió crítica del que s’ha fet malament i veure que podem fer millor», va sentenciar Ricomà.

Per a poder-se presentar als comicis del 30 de novembre, totes les candidatures necessitaran presentar més de 400 avals. I cada militant només podrà avalar-ne una. «Volem repetir trobades arreu del territori. Venim d’un període de presa de decisions molt piramidals, fruit de la repressió, però ERC som un partit de base assembleària on el debat ens enriqueix com a organització política», va reblar Raquel Sans.