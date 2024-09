ERC, ECP i PP es postulen com els socis per a aprovar la nova ordenança de terrasses a Tarragona

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

«Bones sensacions». Aquesta és l’expressió més repetida i que resumeix la primera ronda de contactes entre el govern municipal i els grups de l’oposició sobre l’ordenança de terrasses. Montse Adan, consellera de Comerç, s’ha reunit aquesta setmana amb tots els grups municipals, després d’analitzar les esmenes fetes al text inicial. «La majoria són molt raonables i són per sumar en positiu. Cadascú té la seva línia, però en el conjunt hi ha molts àmbits on coincidim», explica Adan.

Des del principal grup de l’oposició, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), es mostren «satisfets». «Hi ha una actitud constructiva i bona part de les nostres al·legacions han estat incorporades», exposa Xavi Puig, portaveu adjunt d’ERC. Pels republicans, trobar l’equilibri entre l’accessibilitat a l’espai públic i l’activitat econòmica és «fonamental». «Tenim la voluntat d’arribar a una entesa per a establir una norma clara», sentencia Puig.

Caràcter democràtic

Una entesa que passarà per la creació d’una comissió de seguiment de la normativa, una reclamació d’ERC i En Comú Podem (ECP). «Volem que qualsevol canvi en horaris o en zones de terrasses s’acordi en la mateixa comissió que s’està encarregant de negociar l’ordenança, i que no es faci a través d’un decret d’Alcaldia de forma unilateral. D’aquesta manera, es fa de forma consensuada i es fomenta el treball en equip d’aquesta comissió», indica Puig.

La consellera ha acceptat l’esmena. «Ja prevèiem crear una comissió tècnica per a possibles excepcions. Hi afegirem la comissió de seguiment i tots tindrem coneixement de l’evolució de l’ordenança», explica Adan. Des d’ECP, la creació de la comissió de seguiment és un «avenç». «Creiem que recull la lògica parlamentària. La norma ha de ser transparent», apunta Jordi Collado, portaveu del grup municipal d’ECP.

Sense ampliació els dijous

Un altre avenç pels liles pel que fa a les negociacions han sigut els horaris d’obertura. «No estem d’acord amb ampliar l’horari fins a les 02 h els dijous i ens hem trobat molt bona predisposició del govern», indica Collado. En aquest sentit, ECP també és partidària de mantenir l’horari d’estiu en la línia del calendari escolar. «El soroll mediambiental i la conciliació són dos aspectes que hem de tenir en compte. Tarragona és una ciutat exageradament sorollosa i hem de complir la normativa europea», sentencia Collado.

Per últim, pel que fa a Junts, l’acostament de posicions es presumeix més difícil. El portaveu del grup, Jordi Sendra, va establir un acord per l’ordenança com una condició per a pactar els pressupostos de l’any vinent amb el govern. A més, el grup independentista proposa ampliar les dates de l’horari estival de les terrasses. Una esmena incompatible amb els acords aparaulats d’Adan amb les forces d’esquerres. La consellera de Comerç també es va reunir ahir amb els dos regidors no-adscrits, Javier Gómez i Jaime Duque.

«Estic intentant que hi hagi el major consens possible», expressa Adan. La Comissió d’Estudi de l’ordenança es reunirà el pròxim 9 d’octubre. El govern municipal modificarà el text i el tornarà a presentar als grups. La voluntat és poder debatre sobre les esmenes entre els diferents partits. Si hi hagués un ampli acord, es podria portar la normativa al consell plenari d’octubre. Si no, s’esperaria a la següent Comissió.