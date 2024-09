El Serrallo acull la XXX edició del Concurs de Mestres Romescaires aquest diumenge

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La 30a edició del Concurs de Mestres Romescaires, organitzat pel Sindicat d’Iniciativa i Turisme, se celebrarà aquest diumenge 29 de setembre a la pèrgola del Serrallo. En el certamen hi participaran una vintena de concursants.

Per participar cal fer una inscripció prèvia i el pagament dels drets que són de 10 euros. El concurs començarà a les 9.30 hores i els participants s’han de presentar amb un morter i els ingredients del país que considerin necessaris per fer el guisat. L’organitzador del concurs, el Sindicat d’Iniciativa i Turisme, els lliurarà una cassola amb tapa, el peix, l’oli, l’aigua, un fogó, carbó, pastilles per encendre’l, un davantal i una cullera de fusta. No es pot portar fet cap mena de fumet, ni cap salsa preparada prèviament i el romesco ha de ser elaborat d’acord amb la forma tradicional del Serrallo de Tarragona.

Amb els esmentats elements, els concursants han de fer en la taula i fogó que els seran assignats, una cassola de romesco de sis racions, que presentaran al jurat a les 12.50 h. A les 13 h es farà un tast popular de 200 racions de romesco i, al voltant de les 13.40 h es preveu fer l’acte públic de presentació de les persones guanyadores.

Reconeixements de Mestre Romescaire

Els primers cinc classificats rebran el títol de Mestre Romescaire distingint al primer classificat com a Mestre Major Romescaire. La resta de participants rebran un diploma de Romescaire, acreditatiu de la seva participació en el concurs i un lot de productes.

La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha animat tothom a assistir i participar d’aquest esdeveniment «tan arrelat a la nostra ciutat». A més, ha afegit, «un producte com el romesco, tan d’aquí, del barri del Serrallo i de Tarragona, es mereix una jornada com aquesta on es destaca el valor dels grans romescaires del territori i de les seves elaboracions».

Història del concurs

Aquesta cita se celebra cada dos anys i va patir una aturada a conseqüència de les restriccions a causa de la pandèmia. El Sindicat d’Iniciativa i Turisme va néixer l’any 1910 i amb la finalitat de promoure turísticament la ciutat de Tarragona va organitzar, l’any 1951 el primer concurs de mestres romescaires. El president era Joan Noguera Salort que, junt amb el vocal Antoni Alasà (periodista conegut com a Máximo Burxa) van aconseguir un gran esdeveniment i ressò mediàtic.

El primer concurs es va celebrar el 3 de juny de 1951 i la guanyadora fou Carme Brull Zaragoza. Aquell mateix any es va fer la primera edició del llibret El romesco confeccionat per Antoni Alasà Domingo. El 1977 es va decidir que el concurs es faria de forma biennal i fins avui s'han fet 29 concursos.