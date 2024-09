Condemnen a 5 anys de presó un home per agredir sexualment una menor a Tarragona l'any 2015

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Tarragona ha condemnat un home per agredir sexualment a una menor de 16 anys a Tarragona l'any 2015. El tribunal també li ha imposat 4 anys i 11 mesos de llibertat vigilada, la prohibició de comunicar-se amb la víctima i d'acostar-s'hi a menys de 500 metres durant un període de 15 anys i una indemnització de 30.000 euros per les lesions físiques i psíquiques causades a la noia.

Fiscalia demanava 85 anys de presó per un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys i per ser cooperador necessari de cinc delictes més d'agressió sexual a menor de 16 amb penetració. En l'acord, s'han tingut en compte els atenuants de reparació del dany, drogaddicció i dilacions indegudes. La Sala decidirà si suspèn la condemna d'aquí quinze dies.

De fet, el tribunal de la secció segona de l'Audiència de Tarragona ha donat quinze dies al condemnat per acreditar que està en tractament per drogoaddicció o ja rehabilitat. Si ho acredita i després de ser avaluat pel metge forense, la magistrada podria decidir suspendre la condemna de cinc anys de presó. Pel que fa a la responsabilitat civil de 30.000 euros, la jutgessa li ha imposat que pagui 150 euros mensuals per pagar els 15.000 euros que li queden pendents, després que ja hagi abonat la meitat de la indemnització.

L'agressió sexual

Segons la fiscal, la víctima, menor d'edat i amb un trastorn, es va escapar d'un centre de menors de Tarragona l'any 2015. Llavors, va conèixer a un grup de persones, que, després d'explicar-los la seva situació, la van acompanyar a un domicili, on va consumir drogues fins a arribar a un estat de falta de consciència.

El ministeri públic explica que algunes d'aquestes persones van aprofitar que la menor estava drogada per a mantenir-hi relacions sexuals. Quan li van disminuir els efectes de les substàncies estupefaents, la víctima els va manifestar que volia tornar al centre. En aquest moment, havien acudit a l'habitatge més persones i entre tots la van portar a una habitació i, després de treure-li la roba, la van subjectar i li van tapar la boca i, almenys cinc d'ells, la van agredir sexualment. L'acusat i la resta del grup hi eren presents.

Per això, Fiscalia demanava per a l'home condemnat una pena de 85 anys de presó per un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys i per ser cooperador necessari de cinc delictes més d'agressió sexual a menor de 16 amb penetració.