Viñuales: «Iniciem el tràmit perquè Santa Tecla sigui Patrimoni de la Humanitat»

L’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, ha anunciat després dels Pilars Caminant que «hem iniciat el tràmit perquè Santa Tecla sigui Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat». El batlle ho ha fet en declaracions a TAC12, on ha afegit que «hi ha festes que tenen aquesta distinció i, amb tots els respectes, no arriben als nivells de tot el que es viu a Tarragona».

En aquests moments, Catalunya compta amb set elements inscrits en la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. Es tracta de la Patum de Berga, els Castells, la Dieta Mediterrània, les Festes del Foc al Pirineu, l’art de la pedra seca, l’ofici dels raiers i el toc manual de campanes.

Es considera patrimoni cultural immaterial de la humanitat el conjunt de testimonis no tangibles que conformen l’herència cultural de la societat. En aquest sentit són patrimoni immaterial les tradicions i les expressions orals; les arts de l’espectacle (música tradicional, dansa i teatre); els usos socials, els rituals i els actes festius; els coneixements i els usos relacionats amb la natura i l’univers, i les tècniques artesanals tradicionals.

Aquest patrimoni viu forma part de les declaracions de la UNESCO per a la protecció i el manteniment del patrimoni cultural i de la seva diversitat. El concepte patrimoni cultural immaterial va sorgir la dècada de 1990, i quedà definit com a gresol de la diversitat cultural de la humanitat i la seva conservació el 2003 en la Convenció per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial.