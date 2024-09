El transport, els residus i l’aigua: els serveis que més costen a l’Ajuntament

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El transport de viatgers, la recollida de residus i l’abastiment domiciliari d’aigua. Aquests són els serveis públics que més diners suposen a les arques municipals a Tarragona. Per ordre, el transport suposa un cost de 19,44 milions d’euros anuals. Els residus, 14,59 milions d’euros i l’abastiment d’aigua 14,23 milions d’euros, segons dades del 2023.

Així es desprèn de l’Observatori de Corporacions Locals de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF). Es tracta d’un organisme que depèn del Govern d’Espanya i vetlla per la sostenibilitat de les finances públiques. L’informe d’aquesta institució pública sobre Tarragona exposa com a la ciutat hi ha un deute financer per habitant de 725 euros. En aquest sentit, els ingressos per capita de mitjana del consistori són 1.480 euros, segons l’AIReF. D’aquests, 537 euros provenen dels impostos, 234 euros de les taxes i 362 euros de les transferències corrents de l’Estat. Tot i això, segons el portal de Transparència de l’Ajuntament els ingressos es xifren en 1.444 euros per habitant.

1.348 euros per capita

D’altra banda, la despesa de l’Ajuntament per capita l’AIReF la quantifica en 1.348 euros de mitjana i segons l’Ajuntament és de 1.583 euros. Aquest cost es divideix principalment en despeses personals, 506 euros, i en despeses sobre béns i serveis, 507 euros, segons la institució pública. En nivells generals, el consistori ingressa 81,4 milions d’euros en impostos, que suposen el 42% dels ingressos. Les transferències corrents de l’Estat proporcionen 49,7 milions d’euros a l’Ajuntament, mentre que les taxes sumen 34,6 milions d’euros. Altra mena d’ingressos aporten 29 milions d’euros.

Més enllà, l’Observatori també analitza el temps de pagament als proveïdors de l’Ajuntament. Fins al maig passat, el període mitjà de pagament del consistori se situa en els 22 dies. Sobre els pagaments pendents, l’AIReF especifica que, el maig passat, les dades més recents disponibles, l’Ajuntament tenia 2,6 milions d’euros per abonar. Un altre punt que tracta l’Observatori és el risc de sostenibilitat de cada entitat local. L’AIReF ho calcula considerant diferents indicadors com el deute financer sobre els ingressos corrents o el temps de retorn a un nivell de deute sostenible.

En aquest sentit, Tarragona se situa en la posició número 68 a nivell estatal, fora de risc. Tot i això, la institució pública marca com a objectiu la necessitat de finançament per l’Ajuntament, com a resultat de la liquidació de l’exercici del 2023.

100 milions de deute

L’Ajuntament de Tarragona té un deute total de 100 milions d’euros, segons indica AIReF. El consistori va rebaixar el deute viu fins al 72% el passat maig i d’aquesta forma va poder deixar d’estar sota la tutela de la Generalitat.