Viñuales vol la cessió de les pistes esportives de la Ciutat de Repòs

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha sol·licitat a la Generalitat de Catalunya la cessió de les pistes esportives de la Ciutat de Repòs i Vacances, les quals es troben separades del recinte central, a l’altra banda de la carretera N-340.

De fet, aquestes instal·lacions queden fora de l’àmbit d’actuació del projecte elaborat pel Departament de Drets Socials per a la transformació de l’antiga Residencial en un alberg de joventut. «Vam veure que no li donarien ús a aquest espai i, per això, hem demanat que passi a mans municipals», explica el batlle.

L’Ajuntament de Tarragona ja va demanar la cessió de l’edifici de l’entrada de la Ciutat de Repòs per ubicar-hi el futur Centre Cívic de Llevant, una de les demandes més reivindicades per part dels veïns de la zona. I és que, en els darrers anys, han denunciat les «mancances en equipaments bàsics» als barris de Llevant.

«La nostra voluntat és que tinguin un centre cívic i també unes pistes esportives, que serien gestionades pel Patronat d’Esports», assenyala Viñuales, qui explica que l’Ajuntament assumiria les obres per adequar les instal·lacions i obrir-les per a «l’ús i gaudi» de la ciutadania.

En els darrers anys, el consistori tarragoní ha fet una gran inversió en la creació d’equipaments esportius. Aquest 2024, s’han inaugurat el parc multiesportiu de Ponent —entre els barris de l’Albada i Parc Riu Clar— i les pistes de Sant Pere i Sant Pau, projectades per l’anterior govern municipal i executades per l’actual. Ara, amb les instal·lacions de la Ciutat de Repòs, l’executiu socialista pretén crear el primer gran equipament esportiu municipal de la zona de Llevant.

La licitació, «imminent»

La delegada del Govern a Tarragona, Lucía López, ha assegurat que la licitació de les obres per transformar la Ciutat de Repòs en un alberg juvenil és «imminent». Cal recordar que s’han d’executar abans del 2026 per no perdre l’ajut de 15 milions dels fons Next Generation. Tot i que el projecte de la Generalitat no inclou les actuals pistes esportives, es preveu que se’n construeixin de noves a la zona central del recinte.