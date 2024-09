El PP de Tarragona reajusta l’organigrama provincial

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Partit Popular de Tarragona ha reajustat l’organigrama provincial coincidint amb l’inici del curs polític. El partit ha donat prioritat a l’acció política al territori i ha recuperat iniciatives per millorar la coordinació entre els parlaments i els ajuntaments del territori amb l’objectiu de donar un millor servei a la ciutadania. Els populars han reforçat l’Oficina Parlamentària i han recuperat el seminari Juan Manuel Fabra Vallés i la iniciativa Junts sense fronteres.

El secretari general del PP Tarragona, Rafa Luna, ha explicat, durant el Comité Executiu Provincial celebrat aquest dilluns, que després d’anys del congrés provincial, ara ha estat el moment ideal per reajustar-lo pel funcionament del partit. «S’ha adaptat a la nova etapa del partit en aquest moment d’inici del curs polític. Ara el partit té presència en totes les institucions i, per tant, és necessari ajustar l’operativa per ser més eficients», ha indicat Luna.

Els populars tarragonins tenen en marxa l’Oficina Parlamentària que s’encarrega de la coordinació dels diputats al Congrés, al Senat, al Parlament i a la Diputació per posar en comú iniciatives que solucionin els problemes que existeixen a tota la província, des del Penedès, passant pel Camp de Tarragona fins a les Terres de l’Ebre. Precisament, s’ha recuperat la iniciativa Junts sense fronteres, que pretén reforçar les sinergies de la província amb les de Terol i Castelló, i el seminari Juan Manuel Fabra Vallés, que va ser el fundador del partit a Tarragona i que va ocupar la presidència del Tribunal de Comptes de la Unió Europea.

D’aquesta manera, la presidència provincial la seguirà encapçalant Mario García, la secretaria general, Rafa Luna, i el Comitè Electoral, Francesc Caballero. L’Organització i Territori el liderarà David Chatelain; l’Acció Política, Óscar García; Igualtat i Equitat, Núria Gómez; i Junts sense fronteres, seminari Juan Manuel Fabra i l’Oficina Parlamentària el conduiran Juanito Bartomeu, Joaquín Fabra i José Martínez Raya, respectivament.