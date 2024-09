El Lleó de Tarragona ja té el seu conte

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

La fascinació que desperta el Lleó de Tarragona en la canalla de la ciutat és el rerefons de la història del nou Conte del Seguici, que es va presentar ahir al vespre a la Diputació de Tarragona. Enguany l’autora és Maria José Carrión, mestra especialitzada en educació primària i llicenciada en Història de l’art, que es va inspirar en un viatge que va fer fa uns anys a l’Àfrica, durant el qual va poder veure els lleons en el seu hàbitat.

A partir d’aquell record, i de l’impacte que li va causar contemplar aquells felins en llibertat, ha construït una història que barreja la protecció dels animals, la màgia i les tradicions locals. Els protagonistes són la Safa i el Jan, dos amics que aprendran a contemplar el Lleó de Tarragona amb uns altres ulls.

Qui signa les il·lustracions és la també tarragonina Mii Marchena, la qual ha omplert les pàgines del conte de lleons. La Mii ha treballat amb escenaris purament tarragonins. Així, per exemple. la primera vegada que apareix el Lleó del Seguici ho fa a Cós del Bou, en una original escena amb plantejament zenital que té molt de significat per a la mateixa il·lustradora: «Jo soc bastonera, i vaig triar la volta de Cós del Bou amb la plaça de la Font perquè, quan el Seguici passa per allà, és un moment molt emocionant, perquè et trobes de cara l’Ajuntament i amb tota la gent». En l’escena, detalla la Mii, també hi apareixen els músics «per donar-los el protagonisme que es mereixen, perquè per a la festa també són molt importants».

Com és habitual en els contes de la col·lecció, la canalla també descobrirà fets històrics –com un episodi del Martiri de Santa Tecla– i se sentirà convidada a fixar-se en elements de la ciutat que potser fins ara els han passat desapercebuts –com els lleons que decoren la Catedral.

Un lleó de somni és dotzè volum de la col·lecció Els Contes del Seguici de Tarragona, i està coeditat per l’Associació d’Amics de la Colla Jove Xiquets de Tarragona i Insitu Comunicació. Aquest mateix dimarts, 17 de setembre, el conte es presentarà en una festa infantil que es farà a partir de les 17.30 h al passeig de les Palmeres, amb Joan Reverté.

Enguany el llibre està dedicat a la memòria de Dolors Baena, que va ser castellera de la Colla Jove Xiquets de Tarragona i l’escultora que va construir el Lleó de Tarragona, juntament amb la Judith Guinovart, que va fer l’esmaltatge dels ulls i el joier i escultor Joan Serramià, responsable de la corona.