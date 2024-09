L’EMT reforça els serveis amb motiu del concert d’Estopa i el partit del Nàstic d’aquest dissabte

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Empresa Municipal de Transports posarà en marxa aquest dissabte un dispositiu especial amb el reforç d’autobusos amb motiu del concert d’Estopa al recinte de l’Anella Mediterrània.

L’EMT reforça la línia L-6, en el trajecte que comprèn la parada Colom i Poliesportiu (recinte de l’Anella Mediterrània) i la L-54, en el recorregut entre Colom i la parada Tarradellas. El dispositiu de la L-6 es concreta incorporant un autobús de reforç a cadascun dels serveis habituals de la línia des de la parada Colom i en horari des de les 19.20 h fins a les 21.37 h. I pel que fa a la L-54, també des de la parada Colom, s’incorpora un reforç especial en els serveis habituals de la línia, des de les 19.30 h i fins a les 21.58 h.

L’objectiu és donar servei a les persones que es desplacen a l’Anella Mediterrània per a gaudir del concert, dins el marc de les festes de Santa Tecla. En finalitzar el concert, tres autobusos articulats donaran servei des de la parada Poliesportiu i fins a Colom.

Tres noves zones d’aparcament amb capacitat per a més de 900 vehicles a l’Anella Mediterrània

Davant la previsió dels actes multitudinaris que generaran una gran afluència de gent en el complex esportiu, l’Ajuntament de Tarragona ha decidit prendre mesures per millorar l’aparcament en l’entorn de les instal·lacions esportives. Així, s’han habilitat solars municipals que hi ha a la zona per habilitar diferents aparcaments dissuasius, els quals s’estima que tindran capacitat per a més de 900 vehicles en total.

Un dels solars habilitats és el del carrer Riu Siurana (davant de la pista d’atletisme) i els altres dos solars estan ubicats a tocar de l’Escola Ponent. Així mateix, també està habilitat com aparcament el solar ubicat a l’Av. President Tarradellas, a Bonavista, i en una zona propera a l’Anella Mediterrània.

D’altra banda, el dissabte 14 es disputa el partit de futbol entre el Nàstic de Tarragona i el Tarazona al Nou Estadi. L’EMT reforçarà la línia L-8, en el trajecte que comprèn la parada Pere Martell i el Nou Estadi, amb autobusos de reforç durant el servei de la tarda per atendre els usuaris que aniran al recinte esportiu i tornaran al centre després del partit.