El govern de Tarragona i l'oposició es reuniran la setmana vinent per concretar l’ordenança de terrasses

L’Ajuntament de Tarragona prem l’accelerador per enllestir la futura ordenança de terrasses. Aquest divendres acaba el termini per presentar esmenes a l’esborrany presentat pel govern municipal, el qual inclou un nou règim sancionador elaborat per la Guàrdia Urbana. Segons ha pogut saber Diari Més, la Comissió d’Estudi es reunirà la setmana que ve, previsiblement dimarts, per posar sobre la taula i valorar les diferents reclamacions i modificacions proposades.

A partir d’aquí, el govern tractarà d’arribar a un consens amb l’oposició per acabar de definir el document final. La voluntat de la consellera de Comerç, Montse Adan, és que es pugui aprovar com més aviat millor. Cal recordar que un dels punts més controvertits de la primera proposta del govern per a la nova regulació preveu que les places de la Part Alta puguin obrir fins a les dues de la matinada de dijous a dissabte.

El règim especial que tenia fins ara la plaça de la Font es vol aplicar també a la plaça del Fòrum i la del Rei, així com a l’Illa Corsini i al tram inicial de la Rambla Nova, al Balcó del Mediterrani. Alguns ciutadans han mostrat la seva oposició a l’ampliació dels horaris de tancament i així ho han fet saber als consellers d’En Comú Podem, a través del procés participatiu impulsat pel mateix grup municipal.

En total, han rebut més de 50 esmenes, les quals registraran per portar-les a debat a la comissió. «Si la resta de grups no escolten aquestes propostes, no estaran rebutjant una iniciativa d’ECP, sinó les aportacions de veïns i veïnes que conviuen diàriament amb la restauració», apunta el portaveu, Jordi Collado, qui creu que «no estan sent escoltats».

La major part de les aportacions són per subratllar la necessitat de preservar l’espai públic per a l’ús ciutadà mantenint límits clars per a les terrasses, i s’ha reclamat «una proposta específica per reorganitzar l’espai públic a la plaça de la Font». Els comuns reclamen que els dijous no es pugui obrir fins a les 2 h. També reclamen «mesures acústiques» per al descans dels veïns, sobretot per a la Part Alta, una zona «tensada».

Reunió d’ERC amb entitats

El grup d’Esquerra Republicana ha mantingut reunions amb els col·lectius implicats per preparar les esmenes. «No entenem que l’equip de govern no s’hagi reunit amb les entitats veïnals i econòmiques afectades», etziba el conseller Xavi Puig, qui apunta que faran propostes per «vetllar que els horaris i les zones privilegiades siguin escollides pel ple, entre tots, a resguard d’alcaldades que puguin resultar absurdes com hem vist amb els aparcaments». No obstant això, posa en valor que «s’hagin incorporat algunes observacions plantejades en comissions anteriors».

Per la seva banda, el portaveu de Junts, Jordi Sendra, explica que «fa mesos que parlem al carrer amb tothom i estem ultimant les esmenes que presentarem». «Sempre hem dit que la nova ordenança ha de garantir la convivència entre la mobilitat i el dret al descans i la generació d’activitat econòmica per part dels restauradors», indica l’edil, qui demana «mà dura amb els que incompleixin la normativa i sensibilitat amb els que fan les coses bé».

