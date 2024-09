Una setantenta de persones moren cada any suicidades a la demarcació de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Avui, dimarts 10 de setembre, es commemora el Dia Mundial de la prevenció del suïcidi. Segons dades aportades pel Col·legi d’Infermeres de Tarragona (CODITA), el suïcidi és ja la primera causa de defunció entre els joves de 15 a 29 anys. Les dades revelen que cada dia a Espanya se suïciden 11 persones, és a dir, hi ha una mort cada 2 hores i quart.

La Dra. Georgina Casanova, infermera de CODITA, experta en salut mental i suïcidi, i sotsdirectora del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, remarca que «el suïcidi suposa gairebé el triple de morts que per accidents de trànsit, 13 vegades més morts que per homicidis, 90 vegades més morts que per la violència de gènere».

Quan parlem de suïcidi cal especificar i diferenciar entre el suïcidi que és l’acte voluntari pel qual la persona posa fi a la seva existència amb la finalitat d’alleugerir el dolor. Per altra banda, l’intent de suïcidi que és la maniobra realitzada amb fins suïcides, però que no culmina amb la mort del subjecte.

En aquest context, la Dra. Casanova, recorda que «per cada persona que mor per suïcidi, unes altres vint ho han intentat, és a dir, uns 80.000 intents a l’estat espanyol cada any.» Els intents de suïcidi són de dues a quatre vegades més freqüents en dones, però els homes quan ho intenten, utilitzen mètodes més letals. Per tot plegat, Casanova remarca que «s’ha de tenir en compte quan estem davant d’una persona que acudeix al sistema sanitari buscant ajuda».

607 persones a Catalunya

L’any 2022 a Catalunya van morir 607 persones suïcidades davant les 576 del 2021. Malgrat aquest increment, a Tarragona, com a la resta de demarcacions excepte Barce lona, els suïcidis aquest any van retrocedir.

Concretament, a Tarragona l’any 2022 es van suïcidar 71 persones (53 eren homes i 18 dones), mentre que l’any 2021 van ser un total de 76 persones (59 homes i 17 dones).

A Espanya, l’any 2022 es van produir 4.227 morts per suïcidis, cosa que representa 11 suïcidis diaris. D’aquests, un 74% van ser homes (3.126) i un 26% dones (1.101). La franja d’edat on més morts es van produir és entre els quaranta i els cinquanta-nou anys, amb un total de 1.748 suïcidis. Cal destacar que Catalunya va ser, durant aquest període, la segona comunitat autònoma espanyola on més suïcidis es van produir, per darrere d’Andalusia.

La Dra. Casanova assenyala que el suïcidi és «un fenomen multifactorial» i «no hi ha una resposta única per a què una persona decideix posar fi a la seva vida». Per això, apunta a tenir en compte els diferents «factors de risc o precipitants, així com els factors protectors».

«Cal recordar que les persones que pensen en el suïcidi, sovint no tenen clar que vulguin morir, però sí que volen deixar de patir, i això cobra encara més importància amb els adolescents i joves.», afirma Casanova. «Per tot plegat, és important que puguin expressar les seves emocions, i puguin ser acompanyats, si cal per a un professional», afegeix.