El FITT - Noves Dramatúrgies clou la seva 11a edició amb un 94,6% d'ocupació

El Festival Internacional de Teatre de Tarragona convidava a posar-se FITT: afartar-se d’espectacles internacionals a la teva ciutat. Això és el que han fet les més de 6.000 persones que han seguit, de forma intensa, tota la programació que oferia el festival. Respecte a l’edició anterior, la mitjana d’ocupació global ha passat del 86% al 94,60%.

Els organitzadors del FITT s’han reinventat i han descobert el Passeig de les Palmeres com un punt de trobada entre vianants i espectadors on han programat diversos espectacles i concerts. A més a més, el Refugi 1 del Moll de Costa s’ha convertit per primera vegada en un espai del festival per poder fer les representacions de Bürstner’s Club i Calidoscòpica.

També ha sigut una onzena edició marcada per les col·laboracions entre municipis, El Morell i La Canonja, i el Danseu Festival de Les Piles de Gaià. En els tres casos, Llordes, Jo, travesti i Traces, cada representació va aconseguir penjar el cartell d’entrades exhaurides. Macho grita amb Alberto San Juan ha sigut l’espectacle de cloenda del festival amb entrades exhaurides al Teatre Tarragona.

