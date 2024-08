Surt a licitació el servei de cursos de formació digital per a operadors de mercats, mercadets i comerços de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El servei de cursos de formació digital per a operadors de mercats, mercadets i comerç de Tarragona ha sortit a licitació. Es tracta d’un conjunt de cursos virtuals que tenen per objectiu impulsar la transformació digital del comerç de proximitat, la comunicació digital per a compradors més grans i la millora d’habilitats digitals mitjançant píndoles informatives.

El programa formatiu complet, que compta amb un total de trenta-quatre cursos dividits en tres lots, pretén donar resposta als resultats de l’estudi de maduresa digital realitzat recentment en 160 establiments de la ciutat. Totes elles són accions emmarcades en el projecte Tarragona Centre Comercial Obert, finançat per la Unió Europea amb fons Next GenerationEU.

Cursos de formació asíncrona

Els trenta-quatre cursos que s’oferiran seran en format virtual asíncron, és a dir, que estaran sempre a disposició per a poder ser consultats a demanda. El programa formatiu plantejat divideix els cursos en tres lots:

Programa de transformació i assessorament digital individualitzat al comerç. Pretén impulsar la transformació digital del comerç de proximitat, amb els continguts dividits en quatre nivells diferents en funció del seu públic objectiu.

L'objectiu específic consisteix en millorar la seva presència digital, assolir la maduresa digital i definir estratègies digitals personalitzades. Després de cada mòdul, caldrà realitzar proves de nivell i, al final de tot el contingut, realitzar un examen final que acreditarà una certificació homologada per part d’una entitat certificada.

El programa Comerç, educador digital de capacitació als propietaris i treballadors dels comerços pretén capacitar els propietaris i treballadors dels comerços i parades dels mercats municipals i mercadets, perquè puguin contribuir a la digitalització de la seva clientela, especialment aquelles persones més grans, i potenciar els canals de venda digitals.

Finalment, el programa de formació en habilitats i capacitats digitals dels operadors dels mercats i del comerç té com a objectiu capacitar els operadors dels mercats municipals i mercadets, en competències digitals mitjançant píndoles informatives, millorant la seva competitivitat, sostenibilitat i diversificació econòmica.

El projecte 'Tarragona, Centre Comercial Obert' ha estat finançat amb els fons Next GenerationEU i pretén impulsar la transformació digital comercial i aplicar mesures de sostenibilitat i eficiència energètica. La inversió del projecte està valorada amb un total d’1.498.948 euros i va obtenir una subvenció de 1.199.158,40 euros, el que representa un 80% de l’import global.

