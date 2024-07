S’ajorna l’adjudicació del contracte de la neteja de Tarragona almenys fins a la tardor

Tarragona encara haurà d’esperar uns quants mesos per saber qui serà la nova adjudicatària del contracte de brossa. Tot estava preparat perquè, en el ple d’avui, s’adjudiqués el servei de la neteja a Urbaser, que va ser la segona classificada en el concurs públic, però el recurs que ha presentat l’empresa guanyadora, GBI Paprec, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la seva exclusió ha alterat els plans de l’Ajuntament.

Ahir al matí es va celebrar una Junta de Portaveus en la qual el govern municipal i els grups de l’oposició han acordat de forma unànime no portar al consell plenari la proposta d’adjudicació del contracte a Urbaser. Així, el consistori ha decidit fer marxa enrere després que el TSJC hagi admès a tràmit la demanda de Paprec, en la qual la companyia demana mesures cautelars per suspendre el procés d’adjudicació al segon classificat.

La consellera d’Hisenda i Serveis Centrals, Isabel Mascaró, explicava que «per un criteri de prudència», i seguint les recomanacions dels serveis jurídics municipals, esperaran fins que «existeixi un pronunciament per part del TSJC sobre la possible suspensió». D’aquesta manera, es pretén «blindar jurídicament l’Ajuntament».

Respecte a quan pot arribar la resolució del Tribunal, l’edil afirma que «solen tardar entre dos o tres mesos». Tenint en compte que «el mes d’agost és inhàbil judicialment», l’espera s’allargarà almenys fins a la tardor, cap al mes de novembre. És cert, però, que es podria allargar més del que està previst. Mascaró assegura que, mentrestant, el consistori està «reforçant els controls» per «garantir la continuïtat del servei de la neteja» per part de l’actual adjudicatari —FCC—.

Consens amb crítiques

L’ajornament de l’adjudicació del contracte de la neteja ha generat consens en l’oposició. Tot i això, molts dels grups municipals han carregat contra la gestió que ha fet el govern. «Vam assenyalar el fet de la precaució i que era temerari resoldre l’adjudicació d’aquesta forma», lamentava el conseller d’ERC, Jordi Fortuny. L’edil defensa que el Tribunal de Contractes va cometre «un error» excloent Paprec del concurs per una «mala interpretació». Així doncs, creu que ha de ser el TSJC qui «resolgui de forma definitiva i amb seguretat jurídica aquesta licitació».

El portaveu d’ECP, Jordi Collado, també considera que el govern es «va equivocar» intentant «córrer», amb «una Sonia Orts —responsable de Neteja— desapareguda i un alcalde envalentit». El conseller demana «tots els camins que tenim» i posa sobre la taula l’opció de «reiniciar el procés fragmentant el contracte», «municipalitzant» una part. Per la seva banda, Judit Gómez (Vox) aplaudia que «tot i que sigui tard i malament, hagin atès les nostres recomanacions».

Maria Mercè Martorell (PP), que també ho celebrava, deia que «hem de tenir seny i respectar les decisions dels Tribunals per no complicar encara més la situació». «La suspensió temporal de l’adjudicació permetrà assegurar que qualsevol decisió presa estigui degudament recolzada per la legalitat», defensaven els consellers no adscrits, Javier Gómez i Jaime Duque, mentre que el portaveu de Junts, Jordi Sendra, afirmava que el consistori «vol esperar a saber si s’accepten les cautelars i se suspèn el procediment» abans de prendre cap decisió.