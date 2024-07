Comuns portarà al Parlament les guàrdies de les metgesses embarassades a l'Hospital Joan XXIII

El diputat dels Comuns, David Cid, ha registrat una bateria de preguntes al Parlament de Catalunya sobre la situació que denuncia Metges de Catalunya que s'ha dirigit a Inspecció de Treball després que l'hospital Joan XXIII denegués la petició de tres facultatives embarassades, de no fer guàrdies.

El sindicat Metges de Catalunya (MC) ha presentat un escrit a Inspecció de Treball per demanar que es reconegui el dret de les metgesses embarassades a deixar de fer guàrdies pel risc que suposen aquest tipus de jornades per a la salut de la mare i el nadó. Les guàrdies són jornades de treball extraordinàries que es perllonguen durant 24 hores i que inclouen factors «estressants» i «fatigants» com la nocturnitat

Des dels Comuns demanen al Govern de la Generalitat que doni explicacions sobre aquesta situació i escolti al sindicat de metges per posar solucions a aquest conflicte laboral.

Per aquests motius pregunten al Govern de la Generalitat:

1- Té constància el Departament de Salut de la petició del sindicat Metges de Catalunya (MC) que ha presentat un escrit a la Inspecció de Treball per demanar que es reconegui el dret de les metgesses embarassades a deixar de fer guàrdies?

2- Com valora el Departament de Salut la denegació de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona de la petició d'exoneració de guàrdies a tres metgesses?

3- Considera el Departament de Salut que el tercer acord sobre les condicions de treball de l'Institut Català de la Salut (ICS) avala la reclamació de les facultatives?

4- Creu el Departament de Salut que les metgesses embarassades han de fer guàrdies de 24 hores?

5- Considera el Departament de Salut que les guàrdies són jornades de treball extraordinàries que es perllonguen durant 24 hores i que inclouen factors «estressants» i «fatigants» com la nocturnitat que poden afectar les dones embarassades?

6- Considera el Departament de Salut que està clínicament demostrat que aquests factors «estressants i fatigants» s'associen a situacions de part prematur, avortament espontani i nadons nascuts amb baix pes?

7- Considera el Departament de Salut que per les metgesses embarassades, les guàrdies comporten riscos ergonòmics, com la fatiga postural pel fet d'estar dretes molta estona; psicològics, pel patiment d'estrès o fatiga mental; biològics, pel risc de contagi per patògens; i físics i químics, per les radiacions o les inhalacions de químics?

8- Quin és motiu pel qual l'ICS ha denegat aquesta petició? Es deu a la seva manca de planificació?

9- S'ha replantejat l'ICS reconsiderar la seva decisió?

10- Considera la Conselleria de Feminismes que denegar aquesta petició respecta els drets de les dones embarassades?

Et pot interessar: