Comencen les obres per climatitzar i instal·lar plaques solars a la llar d'infants El Ninot

Aquesta setmana han començat els treballs per convertir la llar d'infants municipal El Ninot en un refugi climàtic adaptat a la petita infància i obert al barri de Campclar.

L'actuació, impulsada per l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET), compta amb un pressupost de 194.884,46 euros (IVA inclòs), 100.000 dels quals procedeixen d'una subvenció de la Diputació de Tarragona.

Els treballs, que van a càrrec de l'empresa Inter Manteniments SL, permetran reformar el sistema de climatització d'aquesta llar d'infants municipal, col·locar un sistema de renovació d'aire i instal·lar plaques solars fotovoltaiques que permetran reduir el consum elèctric.

«És una de les primeres actuacions de gran envergadura emmarcada en el pla d'accions de l'IMET per reduir els efectes del canvi climàtic en els equipaments educatius. La crisi climàtica afecta a tothom, però hem de tenir en compte que els infants són un dels col·lectius més vulnerables envers aquesta problemàtica», ha manifestat el conseller d'Educació de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez.

El conseller ha subratllat la importància d'aquesta actuació davant del fet que la llar d'infants municipal El Ninot «actualment no disposa d'un sistema de climatització en tots els espais i aquest passat curs 2023-2024 l'ocupació en aquest centre ha passat del 60% a gairebé la plena ocupació». «És per això que és urgent adequar l'espai per garantir un confort òptim i, a la vegada, apostar per l'autoconsum per reduir la despesa energètica», ha apuntat Álvarez.

Els treballs tenen un termini d'execució màxim de quatre mesos. D'aquesta manera, la llar d'infants municipal esdevindrà un refugi climàtic que permetrà atendre el confort de la ciutadania davant de situacions meteorològiques extremes com són les onades de calor.

