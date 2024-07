La Guàrdia Urbana i l'Ajuntament de Tarragona tanquen l'acord per a millorar les condicions laborals dels agents

L’Ajuntament de Tarragona ha arribat a un acord amb els sindicats de la Guàrdia Urbana, per a millorar les seves condicions laborals. Entre els acords assolits s’ha decidit que es computaran en el saldo anual els deu minuts diaris d’entrada i sortida del treball com a temps establert per haver de venir abans per canviar-se i fer el relleu als companys; la recepció d’una compensació econòmica per als agents en servei de paisà i una retribució de les hores extres previstes, que es passaran a cobrar com a festives, afegint-se un complement per disponibilitat per fer serveis extraordinaris.

L’alcalde de Tarragona i responsable de Seguretat Ciutadana, Rubén Viñuales, s’ha mostrat molt satisfet amb la resolució, avui «arriba l’acord esperat amb la Guàrdia Urbana, després de mesos de negociacions, serenitat i la voluntat conjunta d’anar a millor, sempre a favor de la nostra ciutat» i ho fa amb «la voluntat de seguir treballant en la línia del positivisme i les bones intencions». Viñuales ha reiterat, a més, que «un dels fets més preocupants que ens havien portat fins aquí és la manca de personal i que de mica en mica anem resolent». Ahir mateix van jurar el càrrec quatre caporals del cos de la Guàrdia Urbana de la ciutat.

Et pot interessar: