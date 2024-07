El govern de Tarragona vol avançar els ajuts a les associacions de veïns al març a partir del 2025

L’Ajuntament de Tarragona buscarà la forma jurídica per a pagar els ajuts a les entitats veïnals al mes de març. Així ho expressa la consellera de Relacions Ciutadanes, Sonia Orts, al Diari Més. «Aquesta setmana les associacions ja han rebut les subvencions. De cara a l’any vinent, ens agradaria trobar la fórmula perquè les poguessin rebre al març. Volem anar més enllà», expressa la consellera.

Enguany, la situació s’ha demorat, ja que el consistori ha canviat el seu sistema integral. El canvi busca que les diferents àrees de l’Ajuntament puguin compartir espais electrònics i treballar d’una forma més àgil. «Això ens ha demorat una mica a l’hora de donar resolucions. En tot moment hem estat en comunicació amb les dues federacions de veïns», exposa Orts.

«ERC no diu la veritat»

En aquest sentit, la consellera desmenteix les acusacions del grup municipal d’ERC. «Esquerra no diu la veritat. No ha sigut una decisió política, ha sigut un procediment administratiu. La consellera López sabia el que estava passant perquè fa un mes ja es va convocar una comissió per tractar la situació i va ser-hi present», explica Orts. El passat dimecres al matí es va firmar el decret per a efectuar els pagaments a les associacions. «ERC va fer una roda de premsa amb els mitjans sabent que l’escrit ja s’havia signat», indica la consellera.

Destaca la feina dels tècnics

Gran part de les entitats ja han rebut les subvencions i en els pròxims dies les restants les rebran. «Ja van rebre trucades i correus d’agraïment per l’enviament. La tasca dels tècnics municipals ha sigut ingent. Han estat sempre al telèfon per a resoldre tots els problemes burocràtics», destaca Orts. La consellera també agraeix la «paciència» de les entitats veïnals durant el procés i referma que «ni hi ha manca de gestió ni de transparència».

A més, enguany el govern municipal ha impulsat un augment del 20% de les subvencions veïnals. El consistori ha passat de destinar 200.000 euros a 240.000 entre la quarantena d’associacions de veïns de la ciutat. «Creiem que alguna cosa estarem fent bé. Fins ara s’estava fent poc per les entitats», rebla Orts.

De cara al futur, la consellera expressa la voluntat d’avançar el pagament dels ajuts. «Estem parlant amb l’àrea d’Intervenció per veure si hi ha alguna acció legal per a enviar abans les subvencions. Ens agradaria que pogués ser al març o a l’abril», diu la consellera. L’Ajuntament ja té programades reunions per abordar-ho al setembre. «Per mi, quan abans millor. Així ajudem a les entitats, que organitzen moltes activitats no només a l’estiu sinó durant tot l’any», conclou Orts.

Aquest cap de setmana dos barris de la ciutat estan de festa major: Icomar i la Floresta. A Icomar aquesta tarda s’organitzarà una xocolatada i diferents tornejos. A la Floresta, Carmen Centeno farà el pregó i hi haurà una actuació musical de rumba a la nit amb De Duende.