La pirotècnia Josman engega el 32è Concurs de Focs Artificials amb un espectacle de llum i color

La platja del Miracle es va omplir de gom a gom ahir a la nit durant la primera jornada de la 32a edició del Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona. Milers de persones van sortir ahir al carrer per presenciar l’espectacle de la pirotècnia Josman, de Cambeo-Coles (Ourense), que va ser l’encarregada d’inaugurar el certamen.

El Balcó del Mediterrani, el parc de les Granotes, el passeig de les Palmeres, el vial William J. Bryant... Els tarragonins, i també els turistes, feien tombs buscant el millor lloc per veure els focs. Com és habitual, molts van aprofitar per passar el dia sencer a la platja, i és que el dia acompanyava.

Equipats amb tovalloles, cadires, carmanyoles amb menjar i neveres amb beguda variada, moltes famílies, parelles i grups d’amics van arribar aviat per fer-se un forat on acomodar-se. És cert que fa unes setmanes es va reposar sorra al Miracle, però, tot i això, l’espai continua quedant-se petit.

Un cop es va pondre el sol, poques persones quedaven a l’aigua, ja que tothom es preparava per gaudir dels focs artificials.

Desenes de vaixells s’acostaven també a la Punta del Miracle per tenir vistes privilegiades. Diversos «oh!» s’escoltaven entre el públic, que aplaudia l’espectacle de la companyia Josman. Aquesta nit, continuarà el certamen amb la pirotècnia Pibierzo.