Detenen a Tarragona un conductor implicat en un accident per circular sense permís

Agents dels Mossos d’Esquadra han detingut aquesta passada matinada un home de 27 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit per circular sense permís de conduir.

Els fets han tingut lloc pels volts de les 00.36 hores al quilòmetre 243,5 de l’AP-7 en sentit sud, al seu pas per Tarragona, quan s’ha produït un encalç entre un turisme i un camió. Pocs instants després, l’elevada velocitat i la falta d’atenció ha provocat que el conductor d’un altre cotxe provoqués un fregament amb el primer turisme implicat en el sinistre.

En arribar al lloc, els mossos han comprovat que el conductor d’aquest darrer vehicle no disposava de permís de conduir i que el passat 20 de juny, va ser detingut a Badalona per la mateixa causa així com també per falsificació de document públic. En aquella ocasió, els agents van comprovar que havia falsificat el permís per poder llogar el vehicle amb què viatjava.

En aquest accident a l’AP-7, cap dels ocupants dels vehicles implicats en l’accident ha resultat ferit i únicament s’han produït danys materials. Els mossos han acabat detenint aquest conductor per circular sense disposar del corresponent permís.

Està previst que el detingut, qui acumula fins a una dotzena d’antecedents policials, passi a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona en les properes hores.

