Joan Miquel Nadal: «Cal parlar amb claredat i realisme sobre la immigració»

Joan Miquel Nadal, una figura destacada en la política local durant molts anys, ha estat el líder que més eleccions municipals ha guanyat a Tarragona. És un dels principals artífexs del reconeixement de Tarragona com a Patrimoni de la Humanitat, i va aconseguir unificar turisme, indústria i esport, tant amb governs de majoria absoluta com amb coalicions amb populars i socialistes. És una persona profundament compromesa amb la seva ciutat.

Joan Miquel Nadal Exalcalde de Tarragona

Què pensa del resultat electoral del maig passat al Parlament de Catalunya?

«El resultat és normal pel que fa a les forces polítiques tradicionals, però molt preocupant pel que fa a les forces d’extrema dreta. La pujada de vots és clara, i no valorar-ho amb preocupació és un gran error polític. I això ho dic no tan sols pel que respecta a Tarragona, sinó també per a la resta de les nostres comarques. Per altra banda, les opcions de Puigdemont i Illa seran el gran debat i les dues són legítimes.»

I vostè, què ha votat?

«Jo vaig viure sempre al costat de la ideologia de centre-esquerra de Convergència i del PdeCat i finalment a Junts. He votat a Junts perquè crec que en aquests moments és el que més s’ajusta al que necessita Catalunya i Puigdemont ofereix garanties de treball i dignitat.»

Per què s'ha produït el creixement de l’extrema dreta a les comarques tarragonines?

«No hi ha una sola raó. Substancialment crec que existeixen dues causes. Per una banda, el convenciment, en part cert, que la delinqüència està afectant la nostra societat de manera important i que la classe política no és capaç de resoldre el problema. I per l’altra, existeix un seriós pensament que la immigració forma part del problema i en el raonament de determinats polítics forma part del seu discurs. Les dues opinions s’han de valorar de forma individual i no és cert que una sigui conseqüència de l’anterior. Voldria deixar molt clar això. Però sí que és cert que són dos temes que engreixen el vot a la dreta i a l’extrema dreta. Hem d’afrontar-los de forma urgent, molt urgent. Però amb molta valentia i claredat, no val ‘d’això millor no parlem’ o ‘no és socialment correcte’.»

Què s'ha de fer?

«Segons el meu criteri, treballar en el camp de la delinqüència amb una major pressió policial i judicial i, si convé, modificació o adaptació del Codi Penal. En el camp de la immigració, sóc partidari d’un gran consens de país per dir les coses pel seu nom, no podem seguir sense assumir el problema. No parlar amb claredat, realisme i sense embuts fa que moltes persones votin a l’extrema dreta, ja que el vot és secret i no implica comentari. No parlem del problema, no volem parlar alt i clar, però el problema apareix en les votacions.

Què pensa del projecte del HardRock?

«La veritat és que quan sento parlar del tema, amb moltes opinions contràries i favorables, crec que és molt sa i democràticament important. Però cal decidir. El criteri favorable de la majoria dels representants socials i polítics ha de ser respectat. El que no accepto és que el tema sigui objecte d’intercanvi de vots i moneda de canvi per aprovar els pressupostos de tot el país. És un tema estríctament local de Salou, Vila-seca i comarques. Tant els que estem a favor com els que estan en contra, no hauríem de permetre que es tractés el tema com una torna. És un tema de decisió de les nostres comarques. Pobra Catalunya si es poden aturar uns pressupostos per aquest tema. Seria acceptar la manca de criteri.»

Què pensa que cal fer, respecte del projecte?

«Miri, el meu criteri és una constatació per l’edat que tinc i això no es pot amagar: Vaig viure l’oposició al tema de les nuclears, recordi ‘no gràcies’, i avui ja no es parla de nuclears. Vaig viure el transvasament de l’Ebre i no puc deixar de donar les gràcies a les Terres de l’Ebre i al president Pujol. Recordo com determinats partits i ajuntaments es varen oposar. També vaig viure el naixement de PortAventura i el que deien uns i altres, i avui és un tema fonamental. Recordo les manifestacions i algunes opinions polítiques contràries al respecte. També he vist el creixement de la indústria química, etc., i l’equilibri entre indústria i turisme. I ara tenim el problema del HardRock i m’agradaria veure com es repeteix el tema en positiu. Ara estic amb una nova constatació que m’encanta i és com el candidat Illa cita en campanya electoral al president Pujol com correcta formulació de les coses. El tema de HardRock està resolt favorablement a les nostres comarques i seria increïble que no es fes.»

Com a exalcalde, què pensa sobre la Tarragona actual?

«Jo no aspiro a res i mantinc constants silencis però no puc evitar dir que Tarragona està aturada i que està perdent rellevància.»

Quines són les causes?

Aquest és un tema que no vull tractar-lo ara. Potser més endavant.»

També et pot interessar: