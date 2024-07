Un concurs d'idees definirà com seran les futures oficines municipals a l'antiga Facultat de Lletres

L’Ajuntament de Tarragona paga cada any més de mig milió d’euros pel lloguer de l’immoble on s’ubica actualment l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC). El consistori vol estalviar-se aquesta despesa i, per aquest motiu, està treballant en el trasllat de les dependències administratives que té a la Rambla Nova cap a un altre edifici de propietat municipal. Després de sospesar diferents opcions, el govern s’ha acabat decantant per l’antiga Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili (URV), situada a la plaça Imperial Tàrraco.

En els darrers dies, el departament de Territori ha iniciat els treballs previs de «topografia» i «aixecament de plànols», segons fonts municipals. D’aquesta manera, es determinaran les particularitats de l’immoble, així com la superfície de la que es podrà disposar per plantejar la futura distribució de les oficines. Un cop passi l’estiu, durant el mes d’octubre, l’Ajuntament preveu impulsar un concurs d’idees que servirà per definir el projecte del trasllat de l’OMAC i dependències municipals de la Rambla a aquest nou emplaçament.

El consistori va posar sobre la taula diverses ubicacions abans de decidir quina era la ubicació més idònia. Es va estudiar la possibilitat de reubicar les oficines municipals a la Tabacalera o la de construir un edifici annex al Palau Municipal, al solar de la Rambla Vella on s’havia de construir el Museu de la Setmana Santa, però l’executiu socialista ha acabat escollint l’antiga Facultat de Lletres. «Ha estat per una qüestió pràctica», assegura el conseller de Territori, Nacho García. L’edil explica que l’edifici «presenta alguns problemes que s’havien d’arreglar» i es vol aprofitar la remodelació de l’espai per traslladar-hi les oficines administratives del consistori. Respecte a la inversió que pot suposar la reforma d’aquest immoble, García assenyala que caldrà esperar a conèixer el projecte per saber quin serà el cost total.

De moment, els pressupostos d’enguany ja inclouen una partida de 65.000 euros per al a redacció del projecte. «Hem optat per fer un concurs d’idees perquè creiem que dona millors resultats a nivell tècnic», explica el conseller de Territori. «Quan premies no només el que guanya, sinó també als altres que s’han presentat, la qualitat de les propostes sempre és millor perquè tots tenen un incentiu pel qual participar», indica.

Centre administratiu

Un altre dels motius pels que el govern municipal ha escollit l’antiga Facultat de Lletres és que la plaça Imperial Tàrraco «es pot convertir en un centre administratiu molt important».Allà hi confluiran dependències de l’Estat —amb la subdelegació del Govern—, de l’Ajuntament i de la Diputació de Tarragona. L’ens provincial va adquirir a principis d’any l’antiga seu de Caixa Tarragona per 4,5 milions d’euros, on s’ubicarà la seu administrativa i operativa de la institució. Es calcula que uns 300 treballadors que ara estan al Palau de la Diputació es traslladaran a aquest immoble, que es restaurarà abans del 2027. Aquesta intervenció suposarà una inversió de 5,5 milions d’euros.

