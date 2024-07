CaixaForum Tarragona: celebrant el final de temporada fins que es faci de nit

Dimarts 9 de juliol CaixaForum Tarragona ha organitzat un vespre de festa, cultura i música per celebrar el final de la temporada. L’ha anomenat la Nit d’Estiu i, com és habitual en la seva programació, és una combinació d’activitats, divulgació i espectacles per a tots els públics. Així, aquesta Nit de cultura plena, arrencarà amb un espectacle itinerant de carrer, que sortirà de la plaça Corsini a les 19 h i conduirà el públic fins a la seu de CaixaForum, al carrer Cristòfor Colom. Els protagonistes de l’espectacle són Sound de Secà, una companyia d’arts de carrer nascuda a la Segarra que portarà fins a Tarragona l’espectacle Possê. Es tracta d’una coproducció de FiraTàrrega que reivindica l’espai públic a través de la fusió de la percussió amb la dansa, el teatre i la veu.

Un cop a la seu de l’entitat, s’oferirà un Taller d’introducció al caixó flamenc, que es farà en dos passis, a les 19.45 h i a les 21 h. En paral·lel, hi haurà una triple sessió de màgia a càrrec dels mags i il·lusionistes Joana Andreu i Pere Rafart (19.45 h, 20.15 h i 20.45 h). Ja al vespre, arribarà un dels moments més especials de la programació, un Taller de màgia de la mà de Pau Martínez, propietari d’El Rei de la Màgia, la botiga de màgia més antiga del món, que és a Barcelona. Martínez delectarà el públic amb una sessió magistral en què ensenyarà diversos jocs clàssics de màgia i il·lusionisme. A més, els participants se’ls podran emportar per seguir practicant a casa. Aquesta sessió màgica es farà a les 20.30 h.

Finalment, la nit de CaixaForum acabarà amb una sessió de jazz d’arrels cubanes amb el trio liderat pel pianista cubà Alfredo Rodríguez, una de les figures més rellevants del moment, que a més ha estat nominat als Premis Grammy. Rodríguez va ser descobert al Festival de Jazz de Montreal 2006 per Quincy Jones, i fa deu anys que va formar un trio musical amb Michael Olivera i Yarel Hernández.

Els visitants també podran visitar l’actual exposició, Homo Ludens. Videojocs per entendre el present, i fer-ho, a més, a través de la proposta Cromatismes sonors. Música per a una exposició, que convida a recórrer una part de la mostra amb uns auriculars per escoltar una selecció musical preparada per a l’ocasió. Els visitants podran escollir el cromatisme sonor que prefereixin: blau per a una playlist més introspectiva, vermell per a una de més enèrgica o verd per a una amb més ànim explorador.

La majoria de les activitats de la Nit d’Estiu són gratuïtes, tot i que algunes requereixen reserva.

Et pot interessar: