ERC denuncia que el carril bici de Llevant acabarà a la Móra

Els republicans creuen que hi ha alternatives a la decisió.ERC

El carril bici a la zona de Llevant de Tarragona, que es projectava que arribaria a Altafulla, finalment acabarà a la Móra. El Ministeri de Transports ha decidit retallar el recorregut, que havia de passar per Ferran, i també retardar uns mesos les obres.

Davant aquestes mesures, el grup municipal d’Esquerra Republicana denuncia que el govern socialista ha tingut una actitud «acrítica» i que no ha protestat en conèixer aquestes decisions. «En la comissió de Territori de l’Ajuntament, hem demanat a l’executiu que es respecti el projecte inicial, que ja es va acordar en l’anterior mandat amb els veïns i amb l’Estat», va expressar Xavi Puig, portaveu adjunt del grup.

En aquest sentit, l’anterior conseller de Territori del consistori va posar en valor que el carril bici és «un projecte de ciutat». «Era una reivindicació de diferents entitats de la ciutat i es va forjar amb diàleg», va destacar Puig.

Connectar barris i Europa

El projecte que va impulsar l’anterior govern municipal planteja una gran avinguda per a vianants i bicicletes que s’ha de construir a l’N-340 i que enllaçarà totes les platges, barris i càmpings de Llevant amb el centre i amb Altafulla. «És important acabar tot el recorregut no només a nivell local, sinó també a nivell de tota Europa», va dir Puig.

«Com a capital, hem de fer la part que ens toca en el fil que connecta Cadis amb Atenes», va afegir el portaveu adjunt. Els republicans consideren que la iniciativa, si s’acabés, atrauria cicloturisme, una mena de visitants «amb poder adquisitiu i amb interès cultural». El carril es preveu que acabi el 2025, però ERC no confia en què es compleixin les dates.

Al·legació d’un càmping

D’altra banda, el grup municipal va explicar que la modificació del projecte s’ha fet després de rebre una al·legació d’un càmping. «L’empresa creu que el pas per sobre de la via del tren a la zona de Tamarit seria estret i el trànsit podria ser conflictiu en hores puntes. Però es poden trobar altres solucions. No retallar una part del projecte», va reblar Puig. Els republicans creuen que encara s’és a temps de refer la decisió.