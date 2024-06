L'Ajuntament de Tarragona oferirà espais, mitjans i recursos per promoure la creació i pràctica cultural

L'Ajuntament de Tarragona ofereix un nou servei de suport a la creació i la pràctica cultural. El programa vol ser «un gran paraigua» amb el qual «fomentar i garantir l'accés universal a la cultura» i promoure i impulsar la creació i l'expressió artística en totes les disciplines. El servei afavorirà l'ús d'espais de participació, circulació, coproducció i gaudi cultural, i oferirà assessorament i acompanyament professional.

En el programa hi participen diverses regidories del consistori per poder atendre «projectes, propostes, activitats i accions artístiques i donar-los una millor sortida i suport». També es donarà suport a projectes d'incidència sociocultural i oferirà formació a artistes en via de professionalització o amateurs.

