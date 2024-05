Joves tarragonins participen en un taller per conèixer les polítiques europees

Sobirania alimentària. Economia Circular. «Us sonen?», pregunta la mestra als alumnes. Ells se la miren dubitatius. «Us recordeu dels pagesos que van tallar el centre de Tarragona? Què reclamaven?». Ara sí, tots s’enganxen a l’explicació. «Que compressin els productes d’aquí i no els portessin de fora», diu convençut un dels joves de l’aula.

La Unió Europea, mitjançant l’Euroregió a la qual pertany Catalunya, organitza uns tallers per a apropar les polítiques europees a la ciutadania. I especialment als joves. Aquesta setmana el projecte ha arribat a Tarragona. Els alumnes del taller són nois del Centre de Noves Oportunitats, joves que no treballen ni tenen estudis.

Al matí, han sortit d’excursió pel Pont del Diable. En algun cas, era el primer cop que el visitaven. Xavier Llopart, tècnic de l’Ajuntament de Tarragona, els va explicar in situ el projecte europeu GreenBelt per a la ciutat. El pla va arrencar el 2022 i acaba el desembre de l’any vinent.

Busca renaturalitzar els espais urbans i periurbans de l’Anella Verda de Tarragona. Tot i això, els joves es van interessar més per la feina que s’impulsa des del consistori en matèria de prevenció d’incendis. «Què he de fer per a treballar-hi?», preguntava un noi. La Casa d’Oficis ja l’espera.

De tornada, es van aturar al Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau.

Aquí, va arribar el torn de Mònica Plana, consultora especialitzada en Dret de la Unió Europea. «La Unió té cinc grans reptes de cara al 2050, quan vol arribar a ser climàticament neutra», exposava a l’aula, mentre reptava als alumnes a trobar els àmbits aquests desafiaments.

L’alimentació va sortir la primera. I el consum energètic i l’habitatge hi van anar darrere. «Què veiem cada cop més?». «Plaques!», exclamen els alumnes alhora. «No vegis com pica la factura de la llum», comentaven dues noies. En la mateixa línia, dos nois parlaven del transport. «50.000 euros val un Tesla!». «Es podrien donar ajudes per a comprar vehicles elèctrics per aquelles persones que no s’ho poden permetre», reblava seriosa una noia buscant els ulls còmplices de la mestra.

Recuperar vells hàbits

Per últim, va sortir a la conversa el consum i la indústria. «Sé que heu sentit a parlar de l’obsolescència programada. Hem de canviar els nostres hàbits», els alliçonava Plana. «Com?», va preguntar un noi. «Arreglant les coses», va ser la resposta. «Ah, clar! El mòbil no em dura ni dos anys», expressava el jove.

Un cop detectats els reptes, «ingents» segons Plana, va arribar l’hora de les propostes dels alumnes, molt variades. «Podríem organitzar una sessió de cuina saludable. Comparant productes precuinats amb els del camp. A la tele, com l’Arguiñano!», deien entre riures un grup de nois. El projecte compta amb la col·laboració de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació.