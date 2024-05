Més de 20.000 tarragonins, en situació d'extrema vulnerabilitat l'any 2023

La Creu Roja Tarragona ha detectat un estancament en el nombre de persones en situació de vulnerabilitat noves que atén a la demarcació. Segons les dades de l'entitat que ha fet públiques aquest dilluns, durant el 2023 va donar resposta a 48.253 persones a la demarcació, de les quals 32.079 en matèria d'inclusió social, que inclou usuaris en situació d'extrema vulnerabilitat, gent gran, dones en dificultats socials, migrants, sol·licitants d'asil i persones amb discapacitat.

Aquest grup s'ha incrementat en un 1,8% respecte el 2022 i és la xifra més alta dels darrers cinc anys, segons ha apuntat el coordinador provincial de l'organització humanitària, Eduard Martín.

Durant l'any passat l'entitat va donar més de 260.000 respostes als usuaris atesos, de la mà dels 2.680 voluntaris i 201 tècnics que té en 21 punts de la demarcació. De les 48.253 persones ateses, el 53% van ser dones, mentre que un 43% (20.980) es troben en situació d'extrema vulnerabilitat, per la qual cosa van rebre ajudes en alimentació, higiene, material escolar o per pagar els subministraments bàsics.

Amb tot, i malgrat la xifra d'atesos és la més alta dels últims cinc anys, Martín ha reconegut que el nombre d'usuaris nous no ha crescut respecte anys anteriors. «No hi ha un creixement molt exponencial però tampoc hi ha un decreixement, està més sostingut». Pel que fa al perfil, també es manté la línia dels darrers anys, que principalment són «dones monoparentals, gent gran amb pensions o ingressos mensuals baixos o famílies amb els pares en situació d'atur», ha exposat.

Pel que fa a les causes, per Martín «és multiproblemàtic, però el tema principal és l'ocupació». El 2023, 1.690 persones van participar en projectes d'ocupació de Creu Roja Tarragona, de les quals un 60% es va poder inserir al mercat de treball. D'aquestes, 177 van ser joves, amb una taxa d'inserció del 45%. «L'ocupació juvenil continua sent un desafiament tant a nivell social com econòmic», ha manifestat el coordinador provincial.

Alhora, ha remarcat que des de l'organització no donen prestacions, sinó «ajuts per pal·liar o contenir» situacions d'extrema vulnerabilitat «per poder cobrir les necessitats bàsiques» mentre les persones no troben una feina.

Gent gran

Un altre dels col·lectius que més atenció requereix per part de l'organització és el de gent gran. Així, se'n van atendre 7.397. En aquest àmbit un dels reptes és ajudar a pal·liar la soledat no volguda, que des de l'entitat es treballa mitjançant diferents programes. Un altre aspecte és «l'acompanyament integral» per mitigar la bretxa digital, que en alguns casos dificulta que les persones grans amb necessitats puguin relacionar-se amb l'administració per sol·licitar prestacions. «En tot el que no es pugui arreglar amb un ajut puntual és on s'ha d'incidir més», ha valorat Ramon Grau, president provincial.

Finalment, Grau ha indicat que tot i tenir un bon gruix de voluntariat per dur a terme l'activitat «sempre en falta». Especialment manca «la implicació de la gent jove», ha finalitzat. El president provincial també ha recordat que enguany se celebra el 150è aniversari de la creació de la Creu Roja Tarragona i que un dels actes que permetran commemorar l'efemèride és que la ciutat acollirà el Sorteig de l'Or de la Creu Roja el pròxim 23 de juliol.

