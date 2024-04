Carrizosa (Cs) visita Tarragona i acusa Alejandro Fernández (PP) «d'estar sotmès a les directrius de Feijóo»

El candidat de Cs, Carlos Carrizosa, retreu al candidat popular, Alejandro Fernández, que no rebutgi obertament un eventual pacte postelectoral amb partits independentistes, després que aquest dimarts no hagi volgut tancar la porta a cap possible aliança durant un acte de campanya. Per Carrizosa això és una mostra que el líder del PPC està «cada cop més i millor sotmès a les directrius de Madrid».

El candidat de Cs recorda que «Feijóo no volia un candidat que el molestés» i és en això en el que s'hauria convertit Fernández, segons el parer de Carrizosa. «El vot a Cs és el que mai traeix mentre el PPC i el PSC s'allunyen de les necessitats de Catalunya perquè és un vot en clau Moncloa», ha etzibat.

Carrizosa ha fixat en el PP un dels seus principals objectius en aquest primer tram de campanya electoral. Després de remuntar-se al Pacte del Majéstic per denunciar la «simbiosis» entre els populars i l'independentisme, el cap de files de Cs insisteix en la possibilitat d'un «nou Majestic» després del 12-M.

Durant una visita a Tarragona acompanyat del cap de llista per aquesta demarcació, Matías Alonso, Carrizosa assegura que la de Cs és la «millor candidatura constitucionalista» perquè «mai ha traït els seus valors, ni a Catalunya ni a Espanya». «Som els que no pactem mai amb el separatisme», insisteix.

En clau de futur, Carrizosa assegura que a Catalunya «no canviarà res» fins que es pugui «desallotjar» del Govern als partits independentistes. «El canvi exigeix que no tinguem ni separatisme, ni tripartits, ni Majestics».

Et pot interessar: