Zumba, caminades, tallers i conferències per celebrar el Mes de la Salut a Tarragona

Tarragona es bolca aquest abril amb el Mes de la Salut amb un programa que ofereix més de seixanta activitats gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. Des d’aquest passat dilluns 1 d’abril i fins al pròxim dia 30 del mateix mes, la ciutat s’omplirà de tallers, caminades, xarrades, contacontes, jocs i altres activitats esportives i culturals amb l’objectiu de promoure hàbits de vida saludable.

La Xarxa Tarragona Saludable, integrada per diferents entitats que treballen per millorar la salut de la ciutadania, és l’organitzadora d’aquesta programació que està coordinada per la conselleria de Salut Pública de l’Ajuntament de Tarragona.

El tret de sortida oficial de la programació serà aquest divendres a les 11 h amb una sessió dirigida de zumba oberta a tota la ciutadania a la plaça Corsini. El mateix dia, a l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET), també s’inaugurarà una exposició informativa que donarà a conèixer les entitats que formen part de la Xarxa Tarragona Saludable i els recursos de promoció de salut que ofereixen cadascuna d’elles.

En el transcurs de la presentació de la programació celebrada ahir, el conseller de Salut Pública, Berni Álvarez, va explicar que el programa «gira al voltant del dia mundial de l’activitat física, que se celebra el 6 d’abril, i del dia mundial de la salut, que té lloc el pròxim dia 7 del mateix mes».

Mantenir-se actiu

«La multitud d’activitats que s’ofereixen són una oportunitat per mantenir-se actiu, aprendre i connectar amb altres persones interessades en la salut i en la importància de portar una vida sana», va afegir l’edil.

En la presentació també va participar la cap del Servei de Promoció de la Salut al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre de l’Agència de Salut Pública, Mònica Serrano, qui va destacar «la importància del treball conjunt entre totes les entitats que treballen per promoure un estil de vida saludable». Serrano també va explicar una de les activitats destacades de la programació: La desena edició de la caminada A bon pas fem salut que arribarà el dijous 11 d’abril.

Les més de seixanta propostes s’adrecen a tots els públics i van des d’activitats esportives com les caminades i la marxa nòrdica fins a les accions de sensibilització sobre l’aturada cardíaca, passant per xerrades i conferències sobre l’alimentació o el benestar emocional, sessions de fisioteràpia, rehabilitació aquàtica per a pacients oncològics i tallers sobre nutrició i, fins i tot, un concurs.

Caminades per tothom

Alguns dels actes més destacats són la vuitena Marxa contra el càncer, que es farà el dia 7 i començarà des del Parc del Francolí a les 10 h. També, el dia 12 a les 09.30 h, s’organitzarà una ruta saludable, a càrrec de David Marcos, fisioterapeuta del CAP Muralles. Sota el lema ‘Quan caminar no ho és tot, es farà un recorregut per la Part Alta de la ciutat, que es combinarà amb aturades explicatives i s’acabarà amb una visita al búnquer ubicat a l’Ajuntament.

25 entitats per la causa

La Xarxa Tarragona Saludable, formada l’any 2013 i impulsada per la conselleria de Salut Pública de l’Ajuntament de Tarragona, té l’objectiu de difondre la marca Tarragona Saludable, donar a conèixer els recursos de promoció de la salut que ofereix la ciutat i fer valdre l’àmbit local per crear ambients saludables. És per aquest motiu que cada mes d’abril s’organitza el Mes de la Salut, un programa en el qual participen les més de 25 entitats que formen la Xarxa, com la Creu Roja, Aspercamp, el col·lectiu H2o o la Fundació La Pedrera, entre d’altres.