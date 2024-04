10 anys en una gàbia: la Protectora de Tarragona busca llar per als seus gossos més veterans

La Protectora d'Animals de Tarragona acull tota mena de gossos, però entre tots ells, n'hi ha uns de molt especials: aquells que fa gairebé una dècada que busquen una llar. Aquests avis canins han passat deu anys tancats entre les reixes de la protectora, adaptant-se a les condicions canviants del seu entorn.

Les històries d'aquests gossets són commovedores. S'han hagut d'acostumar al seu espai, que pot ser humit a l'hivern i calorós a l'estiu, compartint gàbia amb els companys. Entre ells, es destaquen parelles com el Guffy i l'Spiderman o la Linda i la Maika, que han compartit una vida junts en aquestes difícils circumstàncies.

Malauradament, no tots han tingut la mateixa sort. En Trico malgrat la seva adaptabilitat amb altres gossos, no ha estat compatible amb gats a casa seva anterior i necessita trobar una nova família.

La Linda, encara que sempre ha estat tímida, necessita dedicació i paciència per perdre la por. La Maika, tot i que és gegant, és una gossa tranquil·la fora de la seva gossada. En Trico s'adapta bé a llars amb gossos, però no és apte per conviure amb gats. Per la seva banda, l'Spiderman encara malbarata energia i està desitjant jugar i xipollejar a l'aigua. Finalment, en Guffy és un 'grandulló' que anhela un tracte afectuós.

La protectora ha expressat el seu desànim, ja que malgrat els seus esforços continus, no han aconseguit trobar llars permanents per a aquests gossos més veterans. Reconeixen que potser van ser massa optimistes en pensar que els gossos més vells també podrien trobar una llar amorosa.

La Protectora demana a tot aquell que estigui considerant adoptar una mascota pensar en aquests gossos, podrien convertir-se en un nou company perfecte a les famílies.

Per a més informació o per adoptar, es pot contactar amb la Protectora d'Animals de Tarragona al telèfon +34 653 07 37 13 o a través del correu electrònic laprotectora@gmail.com.