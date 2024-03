La Biblioteca de Tarragona lluirà façanes restaurades a finals d’any

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya restaurarà enguany les façanes de la Biblioteca de Tarragona. L’administració pública va treure a licitació les obres a començaments de mes amb un pressupost base de 107.416,94, euros, amb IVA.

«És una de les reclamacions que es van fer durant el 175è aniversari de l’edifici, i inclús amb anterioritat ja es va demanar», explica Dolors Saumell, directora de la Biblioteca de Tarragona. «Les façanes presenten un aspecte deficient», exposa Francesc Xavier Colomer, cap del Servei Obres del Departament de Cultura a l’informe justificatiu del contracte. El termini d’execució dels treballs és de catorze setmanes a partir de la data de signatura de l’acta de replanteig i d’inici d’obra. «Durant les últimes dècades no s’ha realitzat cap restauració i/o neteja general de la seva superfície i és per això que avui dia presenta una gran acumulació de brutícia, a més d’altres deterioracions», afegeix Colomer. L’edifici es va construir originalment als anys quaranta per a albergar un col·legi i residència religiós. Des del 1962, acull la biblioteca pública de la ciutat i s’ha remodelat en diverses fases els anys 1986, 1992, 2000 i 2005. Les sales de l’edifici fa temps que s’han quedat petites per a acollir-hi els centenars de persones que hi van diàriament.«Es proposa realitzar les intervencions necessàries per estabilitzar i frenar l’estat de deteriorament i brutícia de les façanes, les quals han de ser conservades i procurar la seva estabilitat en un llarg període de temps», afegeix Colomer. En aquest sentit, Saumell creu que la intervenció és una «bona notícia», ja que és una acció «que convé». Actualment, la Biblioteca de Tarragona és de titularitat estatal i gestionada per la Generalitat.

1962- Des d’aquest any, l’edifici del carrer de Fortuny acull la Biblioteca

Moviment d’espais

Les intervencions es faran alhora que, segons va explicar el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, es convocarà el concurs pel projecte arquitectònic de la Biblioteca Provincial de Tarragona. La previsió és que l’espai pugui estar operatiu el 2026.

La ciutat només compta amb una altra biblioteca, la Pepita Ferrer de Torreforta. L’espai es transformarà i, un cop enllestit, es construirà una biblioteca a Sant Pere i Sant Pau.

Tal com va avançar el Diari Més, l’Ajuntament està buscant alternatives al barri per a ubicar-hi l’espai cultural.