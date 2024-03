La demarcació de Tarragona preveu arribar a un 80% d'ocupació durant la Setmana Santa

Les diferents destinacions turístiques de la demarcació de Tarragona confien a arribar a una ocupació mitjana d'un 80% durant la Setmana Santa. Tal com ha explicat a l'ACN el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), Xavier Guardià, l'arribada de 40.000 joves que participaran en competicions esportives en diferents municipis ha fet repuntar les reserves. A aquests esportistes, que s'allotjaran en diferents municipis de la Costa Daura-da i Terres de l'Ebre, s'hi han de sumar moltes de les seves famílies, que combinat amb el turisme habitual de l'època vingut de Catalunya i altres llocs de l'Estat fan que les previsions siguin optimistes. Els dies de més afluència, s'espera que sigui el cap de setmana.

«Setmana Santa sempre és una bona època perquè la tradició és sortir a fer una escapada, ja sigui de quatre dies o una setmana. Surt quasi tothom», ha manifestat el portaveu dels empresaris del sector. Pel què fa a la demarcació de Tarragona, tant la Costa Daurada, com les Terres de l'Ebre com l'interior tenen previsions molt similars.

Així, la previsió del 80% pot variar «un 10% amunt o avall» i les dates de més afluència seran de dijous a diumenge, quan es pot assolir un 90% d'ocupació, mentre que els primers dies de la setmana que ve s'estima que hi haurà aproximadament un 70% de les places disponibles plenes. Guardià ha comentat que pràcticament tots els càmpings i apartaments turístics obriran portes per Setmana Santa, així com també el 80% dels hotels.

Els visitants arribaran principalment d'arreu de Catalunya però també de Madrid, País Valencià, Aragó, Navarra i el País Basc. Pel que fa al turisme internacional, el mercat francès -per proximitat- també acostuma a arribar i el fet que enguany l'aeroport de Reus ja hagi començat a operar permetrà que hi hagi estades de britànics i irlandesos. Precisament l'Irlandès és un públic que està creixent al voltant d'un 30% anual els darrers anys, ha destacat Guardià.

A tot això cal sumar-hi des de fa unes temporades el turisme esportiu. «És bo perquè ens situa en un mercat diferent, també és turisme familiar i no depens del temps, perquè plogui o faci bo el torneig es farà», ha detallat. A més, «la reserva ja està feta». En aquesta equació cal sumar-hi l'impacte de PortAventura, que fa que els familiars dels joves esportistes s'animin a passar uns dies a la Costa Daurada.

Finalment, en aquesta època també és habitual que hi hagi grups d'es-colars que fan el viatge de final de curs i que passin uns dies fent diferents activitats culturals o d'oci, com visites a la Tarragona romana, a Barcelona o al part d'atraccions. Amb tot, Guardià creu que el fet que hi hagi obertes les pistes d'esquí no suposa un problema, ja que «hi ha gent per tothom». «La neu té la capacitat que té, tant les pistes com la disponibilitat d'allotjament», ha remarcat.

Per la seva banda, la Federació d'Associacions d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona (AEHT) també és optimista i han apuntat que en comarques com la Terra Alta o la Conca de Barberà confien en arribar al 100%. Pel que fa a les poblacions d'interior, com Valls o Reus, l'ocupació prevista ronda el 50%.

Esperant les reserves d'última hora al Delta

A la zona del Delta i interior del Baix Ebre i el Montsià, els allotjaments rurals preveuen que les reserves d'última hora ajudin a millorar les previsions inicials d'ocupació: un 20% el primer tram de la setmana i un 50% els quatre dies festius de finals de setmana. «Parlem del 70 o 80% com a molt, sent optimistes. En el conjunt de la Setmana Santa parlem d'un 20%, ha baixat molt», certifica el president de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre (Aturebre), Juanjo Bel.

Una de les causes que explicarien aquest descens, apunta, seria un «excés d'oferta», tant pel que fa a la proliferació de pisos turístics com d'autocaravanes. «Abans omplies poc o molt tota la setmana i els dies de festa era el 80 o 90% garantit. Hi ha un excés d'oferta i s'ha de valorar», ha conclòs.

Per últim, a la Terra Alta la previsió d'ocupació dels allotjaments rurals se situa en el 95%, per sobre de l'any passat, segons apunta la presidenta de l'Associació de Turisme Rural de la comarca, Pilar Miró. Els turistes que visitaran les Terres de l'Ebre aquests dies procedeixen, majoritàriament, de Barcelona, la seva àrea metropolitana i el País Valencià.