Tarragona es convertirà en l'epicentre de la dansa el proper dimarts

Més de 200 professionals del món de la dansa convertiran Tarragona en la capital de la dansa el proper dimarts 19 de març amb la celebració de la jornada professional Especial Dansa, que neix amb l’objectiu de fomentar la contractació d’espectacles de dansa en el mercat català i posar en contacte companyies i professionals del sector.

Especial Dansa és una iniciativa del Govern a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), i la seva marca d’internacionalització Catalan Arts, i de l’Ajuntament de Tarragona.

Aquest matí, la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos i la directora de l’àrea de Mercats de l’ICEC, Maria Basora, han donat el detall d’aquesta cita. La consellera Ramos ha recordat que «Especial Dansa, a banda de fomentar la contractació d’espectacles de dansa en el mercat català i estatal; pretén connectar companyies, tècnics i tècniques municipals i programadores i programadors d’arts escèniques». «Es tracta d’una fita importantíssima per a la nostra ciutat. I és que Tarragona fa un pas endavant en la seva aposta ferma per la dansa acollint aquest esdeveniment professional i convertint-se en veritable capital d’aquesta disciplina artística».

Més de 120 artistes i companyies de dansa de Catalunya han sol·licitat formar-ne part i 20 d’elles han estat escollides per una comissió que ha vetllat per fer una tria basada en la qualitat dels espectacles i la seva idoneïtat per a ser reproduïts en els espais escènics catalans, respectant criteris de paritat, de sostenibilitat, d’equilibri entre els gèneres artístics i de promoció de talents emergents.

Un total de més de 150 programadors s’han inscrit a la jornada, que comptarà amb la presencia d’una seixantena integrants de les 20 companyies que presentaran la seva proposta de dansa, 10 d’elles en format presencial i 10 més en línia.

La procedència dels programadors és majoritàriament d’àmbit català però comptarà també amb la presencia d’altres professionals procedents d’altres racons de l’estat com ara Xosé Paulo Rodríguez, responsable de la Comisión de Danza, Ballet y Artes del Movimiento i del Teatro Rosalía Castro de A Coruña.

La jornada professional es concentrarà en un únic dia, el 19 de març, des de les 9h i fins a les 16h amb showcases de dansa, on els programadors i programadores escèniques de tot l’Estat veuran 10 espectacles de dansa entre el Teatre Tarragona, el Metropol i al centre de la Rambla Nova. De la mateixa manera, també podran accedir a les altres 10 peces audiovisuals que es publicaran al web Especial Dansa i al perfil d’Instagram de la jornada professional.