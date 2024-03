Patrimoni cultural i eines 3D es donen de la mà en les jornades ‘Bessons Digitals’

La Universitat Rovira i Virgili es troba enmig d’un procés de digitalització del patrimoni cultural en el camp de les Humanitats. Per a això, des del curs 2019-2020, ja ofereix als graus d’Història i Història de l’Art i Arqueologia aplicacions de tecnologia 3D.

En aquesta línia, els dies 6 i 7 de març va organitzar la segona edició de les jornades Bessons Digitals. En les jornades, una quarantena d’estudiants d’Història de l’Art i Arqueologia de la URV van poder explorar les aplicacions de la tecnologia 3D al patrimoni cultural, com la fotogrametria o la realitat virtual, i analitzar el seu paper en la preservació i divulgació patrimonial a través de diversos tallers teòrics i pràctics. Tot plegat va tenir lloc a la Necròpolis i al Conjunt Monumental de Centcelles, al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT).

D’acord amb Ignacio Fiz, professor del Departament d’Història i Història de l’Art de la URV, els estudiants adquireixen un coneixement de les tècniques que es fan servir a la salvaguarda del patrimoni, que són eines 3D per obtenir bessons digitals.

Aquests, explica, són còpies fidedignes d’edificis i patrimoni immobles que s’aconsegueixen amb tècniques com la fotogrametria, que permet la creació de models 3D a partir de fotografies. Amb aquest procediment, els estudiants han pogut digitalitzar elements del patrimoni arqueològic de Tarragona situats al MNAT i, amb eines com l’storytelling, han après a divulgar les peces per fer-les atractives a un públic interessat en conèixer aquesta part del patrimoni.

Segons Diana Gorostidi, professora del Departament de Filologia Catalana de la URV i investigadora de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), l’interès d’aquests tallers és focalitzar l’atenció sobre una part del patrimoni arqueològic de Tarragona i la seva difusió.

D’altra banda, Vanina Hofman, professora del Departament d’Història i Història de l’Art, afegeix que els tallers permeten als alumnes experimentar amb eines 3D que encara no fan servir a la universitat, però que s’utilitzen al món professional.

Bessons Digitals és una proposta del MNAT i el projecte Giravolt de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat, amb la col·laboració de l’ICAC i del CRAI de la URV.