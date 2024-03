Les metgesses d’atenció primària de 40 anys són les professionals més agredides a Tarragona

Les metgesses de l’atenció primària són les professionals sanitàries més agredides a la província de Tarragona. De fet, les agressions a dones representen el 74% del total durant l’any passat. L’agressor mitjà és un home d’uns 50 anys que té una visita programada.

«Les dades són una simptomatologia d’una societat malalta, que agredeix al cuidador», va sentenciar Sergi Boada, president del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. El col·lectiu ha notificat 215 agressions en l’últim any, un increment del 10%. «Creiem que encara moltes agressions no es notifiquen, però per sort la tendència es va revertint. L’any 2014 només se’n van notificar 35», va indicar Manuel Carasol, el secretari del col·legi. Tot i això, molt pocs casos s’acaben denunciant.

«Aquests fets no han de quedar impunes perquè sinó les persones agressores es reforcen. La Fiscalia de Tarragona ens prenem molt seriosament aquestes qüestions», va exposar Carlos Domínguez, fiscal de la Fiscalia Provincial de Tarragona. El jurista va indicar que els tribunals «sempre donen la mateixa resposta» en aquests casos. «Encara que no hi hagi lesions físiques, es tracta d’un delicte d’atemptat contra l’autoritat», va dir Domínguez.

L’atenció primària rep la major part de les agressions. En canvi, als serveis hospitalaris aquestes accions han baixat un 56% el darrer any. «Les agressions s’han de reportar. És sinistralitat laboral», va reblar Blanca Corral, advocada de l’Assessoria Jurídica de l’Institut Català de la Salut.

Importància de l’empatia

Davant aquest escenari, els metges també fan autocrítica i indiquen que en certes situacions la manca d’empatia i comprensió cap a les preocupacions del pacient pot motivar les agressions. «No hem d’oblidar que, com deia Gregorio Marañón, l’instrument clau de la consulta és la cadira que ens permet seure al costat del pacient», va asseverar Francesc José Maria, advocat de la Societat Catalana de Mediació en Salut. «El respecte i la comprensió és la base de la relació pacient-metge», va afegir Carasol.

Agressions reputacionals

Més enllà, el col·lectiu dels metges destaca un nou tipus d’agressions a través de les xarxes socials. «Els comentaris sense cap control afecten a la part més reputacional del professional», va afirmar Boada. En aquest sentit, el president del col·legi creu que és un aspecte més a millorar al sector. «El servei sanitari està malalt i vulnerable i li estem donant morfina, quan necessita un trasplantament».