Cinc escoles de Tarragona obren els seus patis per oferir activitats als nens d'entre 3 i 12 anys

Aquest diumenge, 17 de març, comença el projecte Patis Oberts a Tarragona, el qual ha ampliat la seva oferta d'activitats amb tallers familiars, lúdics i educatius. Les activitats s'adrecen a infants d'entre tres i dotze anys i les seves famílies; i es faran a les cinc escoles que obren els seus patis durant els caps de setmana (Saavedra, Serrallo, Campclar, Arrabassada i Sant Pere i Sant Pau).

L’horari de les activitats familiars coincideix amb l'obertura dels patis, els diumenges de 10.30 h a 13 h. Els tallers, impulsats per l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET), aniran a càrrec de personal especialitzat en l’educació en el lleure infantil i juvenil que oferirà diverses propostes relacionades amb l’expressió corporal i el moviment; jocs tradicionals, música, creativitat i circ. Les activitats seran itinerants pels cinc espais escolars.

La inscripció per fer ús dels Patis Oberts i dels nous tallers és gratuïta i es pot fer presencialment o a través d'aquest portal del web de l'Ajuntament de Tarragona. Els dies i l'horari d'obertura dels patis són els dissabtes de 16 h a 20 h i els diumenges de 9.30 h a 13.30 h durant el període escolar, per tant, per Setmana Santa tancaran i tornaran a obrir el 7 d'abril. Es pot consultar el calendari i les activitats familiars al següent ENLLAÇ.

El conseller d'Educació i Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, ha explicat que «els nous tallers educatius es complementaran amb l'activitat esportiva lliure que hi ha actualment als patis de les cinc escoles. D'aquesta manera, ampliem l'oferta educativa de lleure a la ciutat, fora de l'horari escolar, i potenciem competències i aprenentatges educatius mitjançant espais de joc i diversió en família».

El projecte Patis Oberts es va iniciar el passat mes d'octubre amb l'objectiu «d'ampliar, reforçar i potenciar aquesta iniciativa, obrint els patis de cinc escoles, englobant tota la ciutat i garantint la seva obertura durant tot el curs escolar», ha recordat Álvarez.