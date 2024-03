L’Ajuntament de Tarragona destinarà 3 MEUR a l’expropiació de diverses finques

L’Ajuntament de Tarragona destinarà 3 milions d’euros a expropiar diverses finques de la ciutat. Concretament, al passeig Torroja, el camí de l’Ermita de la Salut i el passeig de la Independència. Aquesta operació es finançarà mitjançant un modificatiu de crèdit, que s’aprovarà al ple de divendres, que injectarà 4,7 milions d’euros a les arques municipals.

Així, el consistori té previst expropiar el número 8 del passeig Torroja. Tot i que en un principi es va xifrar en 1,6 milions d’euros, finalment es va aconseguir rebaixar fins als 1,2. D’altra banda, es destinaran 600.000 euros a l’expropiació del número 15 del camí de l’Ermita de la Salut. L’any passat, ja es va procedir a espoliar la finca ubicada al número 17 d’aquesta mateixa via. L’anterior govern explicava que la intenció era urbanitzar aquesta zona verda, situada darrere de l’aparcament municipal de Torroja, generant un itinerari bonic i accessible, amb camins, vegetació, bancs i fonts.

Per una altra banda, l’Ajuntament gastarà entre 1 i 1,5 milions d’euros per expropiar finques al passeig de la Independència. Fa poc ja es va fer el mateix amb un solar on hi havia dos magatzems per ampliar el pàrquing municipal de la Tabacalera. Des del govern municipal apunten que les noves expropiacions es fan amb motiu del «planejament urbanístic».

El consistori podrà executar aquesta operació gràcies a un modificatiu de crèdit de 4,7 milions d’euros, 3,6 dels quals provenen de la venda de dos solars ubicats al PP-10, a la zona de Ponent. Aquests diners també permetran invertir en altres projectes com l’actuació a Casa Castellarnau, la construcció de l’skatepark del Miracle o la instal·lació de la platja per a gossos.