Crim de Campclar: El presumpte autor de l'assassinat s'entrega en la comissaria dels Mossos de Tarragona

Agents dels Mossos d'Esquadra examinen el punt on ha mort un home al barri de Campclar, a Tarragona .ACN

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'un altre el diumenge 3 de març al barri de Campclar de Tarragona, segons ha informat la policia catalana. De fet, el mitjà 'El Caso' ha assegurat que ha sigut el propi jove el que s'ha entregat en la comissaria dels Mossos de Tarragona.

Els fets van tenir lloc a la Rambla de Ponent de la ciutat a ple dia. La víctima és un home de 35 anys, que va patir l'atac, presumptament per arma de foc, i que es va desplomar al terra després de caminar malferit uns 50 metres. Des d'aquell dia s'havien succeït mobilitzacions cada vespre al veïnat convocades per veïns i familiars de la víctima per reclamar la detenció de l'autor dels fets.