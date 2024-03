Els tractors tallen l'AP-7 en defensa del camp i en contra del projecte del Hard Rock i de la fàbrica de Lotte Energy Materials

Diferents entitats s'han mobilitzat aquest diumenge en defensa del camp i contra el Hard Rock i el projecte LOTTE, sota el lema Defensem el Camp, llaurem el futur. Aquesta acció té el suport de Aturem Hard Rock, Salvem Mont-Roig, Unió de Pagesos, Revolta Pagesa, StopCreuers Tarragona, Plataforma CelNet, Xarxa Sud, GEPEC-EdC, Xarxa de Casals i Ateneus del Camp.

La jornada ha començat aquest diumenge a les 10 hores del matí amb talls a l'AP-7 en ambdós sentits, en els trams de Vandellós-Hospitalet de l'Infant i Reus-Vila-seca. En el primer cas, el trànsit s'ha desviat per la sortida 38, i, en segon cas, per la sortida 35. Els Mossos d'Esquadra ja s'han personat en el lloc de les mobilitzacions per a controlar el pas de vehicles, i Trànsit ofereix l'A-7 i la N-340 com alternatives. Amb tot, pot ésser que la mobilització també les talli al migdia.

Tal com va anunciar la plataforma Aturem Hard Rock en un comunicat, després del tall de carreteres, les entitats convocades faran la lectura d'un manifest a les 12 hores. A continuació, a les 18 h. del vespre, les diferents organitzacions faran parlaments.

Segons Eloi Redón, portaveu de la plataforma Aturem Hard Rock, la iniciativa aplega organitzacions amb un nexe en comú com és la defensa dels recursos al territori com ara la gestió de l'aigua. D'altra banda, els manifestants pretenen acampar i allargar la protesta fins dilluns al matí.