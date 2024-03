Tres detinguts i 11 denunciats en un dispositiu policial a les estacions de bus i tren de Tarragona

Tres detinguts i 11 denunciats en un dispositiu policial ahir divendres a la tarda a les estacions d'autobusos i de tren de Tarragona. L'operatiu va comptar amb la participació de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Policia Nacional i vigilants de seguretat privada.

Els tres arrestats van ser per delictes de robatori amb violència, per tràfic de drogues (marihuana) i per la llei d'estrangeria, segons han detallat els Mossos.

Durant el dispositiu, els agents també van identificar 40 persones i van aixecar un total d'11 denúncies administratives: sis per tinença de substàncies estupefaents, dos per tinença d'armes blanques (navalles), dues denúncies per manca de respecte a l'autoritat i una denúncia per tinença i exhibició d'objecte perillós.