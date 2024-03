La restauració de les façanes del Pretori descobreix un arc que podria ser medieval

La torre del Pretori ha recuperat el seu color original, el de la pedra romana de l’antiga Tàrraco. Les obres de restauració que s’han dut a terme a les façanes nord, est i oest durant els darrers mesos han finalitzat i, amb les bastides retirades, el monument ja llueix imperiós a la Part Alta de la ciutat. A banda del rentat de cara, les tasques de neteja realitzades han permès «millorar la lectura històrica dels paraments», segons explicava ahir l’arqueòloga de l’Ajuntament de Tarragona Pilar Bravo, qui apuntava que s’han endut «alguna sorpresa». La intervenció ha permès deixar al descobert un tros d’arcada, a la cantonada entre la plaça del Rei i el carrer Sant Hermenegild.

«Parlar sobre la cronologia és aviat, perquè s’ha d’aprofundir en l’estudi històric i arqueològic, però probablement és medieval», afirmava Bravo, qui apuntava que, segons els indicis que tenen, aquest arc servia per comunicar l’interior de la torre amb una altra que hi havia annexa, de la qual tenen constància perquè apareixia en uns antics gravats. Aquesta hauria desaparegut durant la Guerra del Francès i s’hauria tapiat «en un moment indeterminat que no sabem». Aquesta actuació ha donat la possibilitat d’aprofundir en el coneixement històric sobre l’evolució del monument. «Amb la bastida hi hem pogut accedir de forma directa i hem pogut tota la informació possible» indicava l’arqueòloga municipal, qui assenyalava que s’han trobat marques de picapedrers, així com de projectils, i fragments de morter.

Execució en «temps rècord»

Estava previst que la durada de les obres fos de 12 mesos. Finalment, la restauració s’ha acabat en 7. El conseller de Patrimoni, Nacho García, ha destacat que la restauració s’ha fet «en temps rècord», gràcies a l’increment dels recursos materials de l’empresa adjudicatària, Rècop Restauracions Arquitectòniques SL. L’edil apuntava que s’ha accelerat el procés perquè el període reproductiu dels falciots, una espècie protegida que té nius en aquest monument, s’inicia al març i hauria obligat a aturar les obres.

Des de l’estiu, s’han executat tasques de neteja i restauració. Pel que fa a la primera, s’ha treballat principalment amb les afectacions patides durant el temps, sobretot pels excrements dels coloms. En aquest sentit, s’han fet més petits els forats de les façanes perquè només hi puguin accedir els falciots. A banda, s’ha revisat l’estat del monument davant les inclemències meteorològiques. El director facultatiu de l’obra, Carles Galvadà, explicava que els tractaments «s’han adaptat» en funció del tipus de pedra.

La reparació de les façanes, que ha costat 662.379 euros, és un dels projectes que es posarà en marxa al conjunt del Pretori-Circ. García va recordar que està en marxa la licitació per restaurar la volta del sarcòfag i que, els pròxims mesos, es milloraran les escales exteriors i es renovarà la il·luminació de la volta llarga. A més, el consistori ha demanat una subvenció Next Generation per museïtzar l’espai.