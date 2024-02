Els remodelats carrers Orosi i López Peláez de Tarragona, a punt de ser inaugurats

La inauguració del remodelat carrer Orosi és qüestió de dies. Fa setmanes que es van finalitzar les obres de pacificació i, de fet, la ciutadania ja passeja per aquesta renovada via de la Part Baixa. Tot i això, encara estava pendent la recepció d’unes jardineres, que s’estan instal·lant aquesta setmana, per fer la recepció definitiva de l’obra. Segons fonts municipals, l’acte per estrenar oficialment el reformat carrer podria tenir lloc la setmana vinent.

També està previst que, pròximament, s’inaugurin els carrers López Peláez i Josepa Massanés, que també han estat objecte d’una remodelació. Les obres ja estan acabades i s’està duent a terme un darrer tràmit. Concretament, l’Ajuntament de Tarragona està fet una comprovació de la documentació per confirmar que l’adjudicatària ha complert amb el que estipula el contracte.

En ambdues actuacions, el principal objectiu ha estat la pacificació del trànsit i la millora de l’espai públic. S’ha volgut transformar aquests carrers del barri del Port i de l’Eixample perquè siguin amables i segurs per a la ciutadania, amb voreres més amples i reduint la velocitat màxima del trànsit rodat, fent que vianants siguin els principals protagonistes.

El carrer Orosi, que ha passat a ser de plataforma única, no té res a veure amb el que era. Si abans el gris era el color predominant, ara, el marró ataronjat de les voreres i el verd de la vegetació fan que llueixi amb més vitalitat. L’Associació de Veïns (AV) del barri del Port sempre han defensat la importància d’aquesta intervenció. La seva presidenta, Mari Carmen Puig, ha reiterat diversos cops que és un «eix principal de la ciutat, ja que hi passen moltes persones que van o surten de l’estació de trens».

Des de l’AV de Maria Cristina i Voltants, també creuen que la reforma integral dels carrers López Peláez i Josepa Massanés pot ser un canvi positiu, tot i que volen esperar a veure com funciona. «Estem a l’expectativa, ja que a diferència del carrer Canyelles —es va pacificar el 2022—, aquí no hi ha tants comerços ni tanta afluència de gent».

Obres a curt i llarg termini

Aquest febrer, s’ha iniciat la remodelació dels carrers Sant Pere i Gravina del Serrallo, per donar prioritat al vianant. Amb aquest mateix objectiu, l’Ajuntament té prevista la pacificació de la primera coca de la Rambla Nova i de l’eix Unió-Mitja Lluna-Apodaca. Per a aquesta darrera s’està preparant ja el concurs d’idees. A més, a llarg termini, es reordenarà el trànsit a la Part Alta i es pacificaran els carrers que hi ha a l’entorn del Fòrum de la Colònia.

Les futures pacificacions previstes a la ciutat

Els carrers Sant Pere i Gravina del Serrallo

Aquest mes de febrer, s’han iniciat la remodelació a l’interior del barri mariner.

L’eix Unió-Plaça de la Mitja Lluna-Apodaca

Enguany es convocarà el concurs d’idees i es preveu iniciar les obres el 2025.

La primera coca de la Rambla Nova

L’Ajuntament vol treure els cotxes del primer tram del passeig en els pròxims anys.

L’entorn del Fòrum de la Colònia

Després de la millora del monument, hi haurà una fase per pacificar l’entorn.

Reordenació dels carrers de la Part Alta

A llarg termini, està prevista la pacificació d’alguns carrers com el de les Coques.