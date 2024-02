L’EMT estudia com evitar robatoris de cable als carregadors de cotxes elèctrics de Tarragona

Els lladres han posat en el seu punt de mira els cables dels punts de càrrega públics de vehicles elèctrics. Des de l’octubre de l’any passat, el carregador que hi ha instal·lat al carrer de Salvador Espriu, al barri de la Vall de l’Arrabassada, ha estat objecte de dos robatoris. El darrer furt es va produir al gener, quan algú va tallar les mànegues que serveixen per connectar el dispositiu amb el cotxe per revendre el coure del seu interior al mercat negre.

Des de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), expliquen que s’han denunciat ambdós incidents a la Guàrdia Urbana i que «s’està treballant per reparar el punt de càrrega perquè estigui en funcionament tan aviat com sigui possible». D’altra banda, afirmen que s’estan estudiant mesures perquè no es produeixin més robatoris: «S’implementarà un nou sistema perquè no sigui tan fàcil emportar-se els cables».

Aquestes accions vandàliques suposen greus repercussions econòmiques per a l’empresa pública, ja que pot generar pèrdues de fins a 8.000 euros, depenent de la potència del carregador, el qual pot quedar inutilitzat durant setmanes o mesos. En el cas del de la Vall de l’Arrabassada, l’EMT gastarà 6.431,15 euros per arreglar-lo.

A més, cal sumar les hores de feina que comporta reparar les mànegues afectades. Aquesta problemàtica no només s’està vivint a Tarragona, sinó també a molts altres municipis del país, on els operadors han començat a posar sistemes d’alarmes i càmeres de videovigilància per frenar l’onada de robatoris que estan patint.

Cinc carregadors a l’exterior

La ciutat compta amb cinc estacions de càrrega de vehicles elèctrics a la via pública. N’hi ha dos de recàrrega ràpida —120 quilòmetres d’autonomia en menys de 30 minuts— a la plaça Imperial Tàrraco i al carrer de Salvador Espriu de la Vall de l’Arrabassada. Les altres tres, ubicades a l’Anella Mediterrània, al carrer de Josep Maria Folch i Torres de les Gavarres i a l’avinguda de Vidal i Barraquer, són de tipus semiràpid —100 quilòmetres en una hora—.

D’altra banda, l’EMT ofereix aquest servei als set aparcaments municipals tancats que hi ha a la ciutat. Durant el 2022, es van generar 56 nous punts de subministrament elèctric, que sumades a les que ja existien en aquests equipaments fan un total de 62 carregadors.