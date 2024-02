Un joc de taula ajudarà als professionals del Joan XXIII a detectar la violència masclista

Un nou joc de taula ajudarà als professionals de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona a detectar la violència masclista.

Sota el lema Una mirada atenta, la dinàmica presenta situacions reals i complexes en les quals les dones podrien ser víctimes de violència masclista. Els participants reben progressivament informació sobre les explicacions i conductes de les pacients i els seus acompanyants a l’hora de rebre assistència a la urgència. A partir d’aquestes dades, els equips de professionals han de reflexionar i arribar a consensos sobre quines dones podrien estar experimentant violència masclista.

Enriquir perspectives

El primer grup del centre sanitari a participar ha estat un equip interdisciplinari format per membres de psicologia clínica, treball social, psiquiatria i residents de psicologia clínica. A través d’aquest enfocament multidisciplinari, s’espera enriquir les perspectives i les capacitats del personal sanitari per afrontar aquesta problemàtica complexa de manera efectiva. La iniciativa està liderada per l’ICS.