Detinguts dos lladres multireincidents per un robatori a interior de vehicle al centre de Tarragona

Agents dels Mossos d’Esquadra de les comissaries de Salou i Tarragona van detenir els passats dies 7 i 19 de febrer respectivament en aquests dos municipis, dos homes de 39 i 50 anys, com a presumptes autors d’un delicte de robatori a interior de vehicle.

Aquest robatori va tenir lloc el passat 13 de desembre al centre de Tarragona, quan dos homes van forçar el pany d’una furgoneta i van sostreure una caixa d’eines. Seguidament, ambdós van fugir amb un vehicle. Agents del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Tarragona, van poder identificar els dos autors després de revisar les imatges d’una càmera de seguretat pròxima al lloc del fets. Es dona la circumstància que tots dos acumulen nombrosos antecedents policials.

Per tot això, els dos investigats mantenien vigent una ordre de cerca i detenció, fins que el primer d’ells va ser detingut per agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Salou el passat dia 7 de febrer. El passat dilluns es va detenir el segon implicat quan se’l va sorprendre in fraganti robant a l’interior d’una furgoneta estacionada al polígon industrial Riu Clar de Tarragona.

En aquest nou fet, el lladre havia sostret un aparell làser i un equip de soldadura valorats en gairebé 1.500 euros.

El primer detingut va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona el passat dia 8 de febrer, mentre que el segon està previst que ho faci en les properes hores.