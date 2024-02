Arriba la 7a edició del Starraco Unlimited

Com ja és habitual al mes de febrer, arriba la fira Starraco Unlimited. Un esdeveniment dedicat a la ciència ficció i la fantasia on per un cap de setmana ser «friki» és la normalitat.

En aquesta setena edició, a més, es celebra el 40è aniversari de Màsters de l’Univers amb photocalls, exposicions, podcasts, xerrades, diorames i la participació d’Axel Giménez, dibuixant i dissenyador oficial de Mattel. Vingut directament des de Rosario, Argentina, serà el protagonista d’una de les xerrades on coneixerem les seves vivències com artista de Màsters de l’Univers.

La saga dels Caçafantasmes també fa 40 anys i com a homenatge es podrà trobar una reproducció a mida real de l'ECTO 1 AFTERLIFE, el vehicle dels Caçafantasmes, acompanyat de Ghostbusters Catalunya i Cazafantasmas Alicante.

Enguany també prendrá protagonisme el doblatge de pel·lícules amb la presència de la Núria Mediavilla, que ho explicarà en primera persona, ja que ha donat veu a una gran quantitat d’actrius com: Winona Ryder, Uma Thurman, Cate Blanchet, Cameron Díaz, entre d'altres.

L'esdeveniment està organitzat l’Associació Starraco Unlimited i EMDET SA, que portaran també al mes d’octubre la 3a edició del Tarraco Manga. A més, s’està treballant en un nova fira que pot veure la llum el novembre de 2024.

Tant la fira Starraco Unlimited com Tarraco Manga i el nou esdeveniment en el que s’està treballant, tenen un rerefons solidari on promoure també el respecte i la tolerància entre tots els col·lectius. En aquesta edició es podran trobar les associacions benèfiques Aspercamp, CCAR, San Filippo BCN, Si Jo Puc Tu També i AFANOC TGN; també hi participarà el Punt Lila.

L’entrada de Starraco Unlimited dóna accés als dos edificis del Palau Firal i de Congressos de Tarragona, on s'hi podran trobar: exposicions, activitats i jocs, tallers, botigues, espai solidari, photocalls, artistes i artesans, tatuadors especialitzats, zona food truck, conferències, exhibicions, concurs cosplay i molts personatges.

Les entrades estan a la venda de forma anticipada a través de la plataforma entradium.com. També es poden comprar directament a taquilla del Palau Firal i de Congressos de Tarragona els dies 24 i 25 de febrer. L'horari de la fira és de 10 a 20 h.