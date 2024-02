Retards de fins a 40 minuts en els trens entre Tarragona i Barcelona per un robatori de cable

Els trens regionals del corredor sud que circulen entre Tarragona i Barcelona estan registrant retards de fins a 40 minuts per una incidència que afecta la senyalització entre Tarragona i Torredembarra, segons han informat Adif i Renfe. Aquesta incidència és conseqüència de robatori de cable en aquesta zona. Les línies afectades són l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17. Tècnics d'Adif estan treballant per solucionar el problema al més aviat possible.