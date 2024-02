Tarragona reposa més de 350 arbres durant aquest 2024

La Brigada Municipal reposarà més de 350 arbres al llarg d’aquest any per tota la ciutat. Gràcies a la planificació anual duta a terme pels Serveis Tècnics de la Brigada es poden recollir les diferents incidències en arbrat com ara accidents, desperfectes, noves necessitats; i a partir d’aquí s’elabora l’inventari d’arbrat a reposar.

La reposició es realitza cada any entre els mesos d’octubre i febrer, temps òptim de plantació. Fora d’aquesta temporada, també es van reposant algunes necessitats imprevistes però en menor mesura.

L’arbrat reposat moltes vegades respecta l’espècie preexistent, però també en moltes ocasions es canvia per una altra espècie més resistent, més sostenible i més resilient davant la situació de sequera o fins i tot perquè hi hagi una major varietat d’arbrat arreu de la ciutat.

Durant aquesta reposició de 2024, les espècies que més s’estan col·locant són l’acer campestre, la Melia azedarach, Sophora japonica, o Ligustrum japonica entre d’altres.

La reposició d’arbres es fa al llarg de tota Tarragona. El conseller d’Espai Públic de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha explicat «l’aposta ferma per tenir al dia les necessitats detectades de les diferents zones de la ciutat». «Es reposen tant els escocells viaris de manera que tots estiguin plens, com també els parc i altres zones verdes de Tarragona», ha explicat García de Castro.

Naturalització dels patis de les llars municipals d’infants

Entre les actuacions destaquen les primeres plantacions d’arbres als patis de les llars municipals d’infants la Taronja, El Ninot, El Miracle i l’Arrabassada. La naturalització d’aquests patis forma part del projecte de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET) encaminat a combatre la crisi climàtica en els equipaments escolars i ho fa en aquells centres que són de la seva titularitat, les llars municipals d’infants. Amb la plantació d’aquests arbres s’amplien les zones verdes i es generen nous espais d’ombra als patis de les llars, ja que els infants són un dels col·lectius més vulnerables davant l’emergència climàtica actual i el que més la patirà en el futur.